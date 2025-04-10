Golden Global Yatırım Bankası'ndan 750 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Golden Global Yatırım Bankası, küresel piyasalarda yakın zamanda yaşanan dalgalanmalara rağmen 750 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

Banka’nın iştiraki Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden gerçekleştirdiği, yüzde 45 basit yıllık getiri sunan, 112 gün vadeli kira sertifikası ihracına yurt içinden nitelikli yatırımcılar katıldı.

Yavuz Yeter 750 milyon liralık kira sertifikası ihracını değerlendirdi

Konuya yönelik açıklamasında Banka Genel Müdürü Yavuz Yeter, "2024 yılında lira cinsinden 1,5 milyar lira ihraç tavanı kapsamında üç kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Aynı zamanda uluslararası sukuk programı çerçevesinde ABD doları ve Euro cinsinde sukuk ihraçlarımız toplamda 6 milyar lira eş değerinde bir hacme ulaştı. 2025 yılında da yabancı para cinsinde 30 milyon Euro ile başlayan ilk işlemimiz sonrasında 750 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihracımızı yüksek bir yatırımcı talebiyle ve başarıyla tamamladık” açıklamasında bulundu.

Banka'nın uluslararası iş birliklerine de dikkat çeken Yeter, "Ayrıca IILM Sukuk Programı'nda Piyasa Yapıcı bankalardan biri olarak önemli bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği, bankamızın uluslararası faizsiz finans piyasalarındaki etkinliğini ve itibarını pekiştirmektedir" ifadelerini kullandı.