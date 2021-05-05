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Goldman Sachs 14 Haziran'da çalışanlarını ofislere çağıracak

Goldman Sachs, ABD'de 14 Haziran'dan itibaren  çalışanlarını ofislere çağıracaklarını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çalışanlara yönelik bir mesaj kaleme alan Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ofislere dönme  konusunda şu ana kadar bir plan yapmamış olanlardan, 14 Haziran Pazartesi günü ofislere dönme konusunda plan yapmaları isteyeceğiz" dedi.

İngiltere'deki çalışanların ise 21 Haziran'a kadar ofislere dönmeye  hazırlanmalarını istediklerini belirten Solomon'un mesajına Mali İşler Direktörü Stephen Scherr ile Operasyon Direktörü John Waldron da imza attı.