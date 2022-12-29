Goldman Sachs binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Goldman Sachs'ta en tepedeki isimden çalışanlara işten çıkarma mesajı giderken, Bloomberg'in konuyla ilgili kaynaklardan aldığı bilgiye göre işgücünün yüzde 4'ünün işten çıkarılması masada.

Goldman Sachs Group CEO’su David Solomon, çalışanlarına verdiği geleneksel yılsonu mesajında, haftalar içinde bir dizi işten çıkarma gerçekleştireceklerini açıkladı.

“Dikkatli bir inceleme yürütüyoruz ve istişareler devam ediyor. Ocak ayının ilk yarısında personel sayısındaki azaltımın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” diyen Solomon, “Ekonomik faaliyeti yavaşlatan, parasal koşulların sıkılaştırılması da dahil olmak üzere, iş ortamını etkileyen çeşitli faktörler var. Yönetim kadromuzun odak noktası, bankamızı bu ters rüzgarları atlatmaya hazırlamak” diye konuştu. Solomon, “Dikkatli ilerlemeli ve kaynaklarımızı akıllıca yönetmeliyiz” diye ekledi.

Çalışanların yüzde 4'ünün işten çıkarılması gündemde

Kârında ve gelirlerindeki düşüşü kontrol altına almak isteyen Goldman Sachs, Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, işgücünün yüzde 4’üne tekabül eden 4 bine kadar çalışanını işten çıkarabilir.

İşten çıkarılacak çalışan sayısı konusunda nihai kararın verilmediğini ve sayının bu seviyenin altında kalabileceğine işaret eden kaynaklar, üst düzey yöneticilerden olası maliyet azaltma hedeflerini belirlemelerinin istendiğini aktardı.

Goldman 2022 yılını yaklaşık 48 milyar dolar hasılat ile tamamlama yolunda ilerliyor. Bu rakam geçen yılki rekor gelirin ardından en iyi ikinci yıllık performansa işaret ediyor. Buna karşın teknoloji harcamaları ve operasyonların entegrasyonu gibi gelişmeler bankanın maliyetlerini artırdı. Analistler bankanın düzeltilmiş yıllık karının yüzde 44 düşebileceğini tahmin ediyor.