Goldman Sachs, Migros'taki payını yüzde 6,6'ya yükseltti

Goldman Sachs, Migros'taki payını yüzde 0,38’den yüzde 6,58’e yükselttiğini açıkladı. Goldman Sachs, hisse başına 44,22 liradan 11,2 milyon Migros hissesi alımı gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada “Bu hisselerin, şirketin hisselerine 19 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen plasman ve GSI tarafından müşterilerinden alınan ilgili satın alma emirlerinin bir sonucu olarak GSI tarafından tutulduğunu belirtmek isteriz. Sonuç olarak, GSI tarafından tutulan pozisyonun özel durum yapmayı gerektiren eşiğin altına düşeceğini beklemekteyiz ve ilgili eşiğin altına düşüldüğüne buna dair açıklama kısa süre içerisinde yapılacak” denildi.

Geçen hafta Migros'un hissedarlarından Kenan Investments, şirketin sermayesinin yüzde 11.8'ine karşılık gelen hisselerinin tamamını hisse başına 44,15 liradan satışa çıkardığını duyurmuştu.