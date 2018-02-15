Goldman Sachs'ın Mavi'deki payı yüzde 5'in üzerine çıktı

15 Şubat 2018

Goldman Sachs, Mavi Jeans'te yüzde 5 sınırını geçti.

Goldman Sachs'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından Mavi Giyim sermayesinin yüzde 0,11'ine tekabül eden 53 bin 663 adet payın alımı, her biri 14.185423 dolar satış fiyatı üzerinden gerçekleştirildi.

Bu işlemin gerçekleşmesiyle Goldman Sachs Group'un Mavi Giyim'deki toplam pay adedi 2 milyon 505 bin 583 adede ve hissedarlık oranı yüzde 4,94'ten yüzde 5,05'e ulaştı.

Goldman Sachs'ın Washington adresinden yapılan açıklamada, "The Goldman Sachs Group şirketinin Mavi Giyim nezdinde sahip olduğu paylar yüzde 5 eşiğini 12 Şubat 2018 itibariyle aşmıştır" denildi.

Şirketin yüzde 27,41'i Blue International Holding'e ait ve holdingin de tamamı Akarlılar Ailesi'ne ait.