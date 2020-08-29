GoldMaster'dan 'pandemiye özel' iki yurt

29 Ağustos 2020

Tüm dünya pandemi ile mücadele ediyor. Bu dönemde en önemli gündem maddelerinden birini öğrencilerin okula gidip gitmeyeceği oluşturuyor. Bazı aileler dünyada ikinci bir dalganın olma ihtimaline karşı çocuklarını okula göndermek istemiyor. İlk ve ortaöğretimde böyle bir olasılık mümkün gibi gözükse de her yıl düzenlenen sınavlarla girilen üniversiteler için bu durum, en azından ilk etapta olası görünmüyor.

Öğrencilerin kazandıkları üniversitelere kayıt yaptırmaları için son haftaya girilirken, kayıt yaptırılmaması halinde kazanılan hakların kaybedilmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Yani bir öğrenci kazandığı halde üniversite kaydını yaptırmazsa bu hakkını kaybetmiş olacak.

Üniversite sınavlarında birçok genç ise yaşamadığı bir kentteki üniversiteyi kazanıyor. Bu nedenle o üniversitelere kayıt yaptırması, o şehirde bir ev kiralaması ya da yurtta kalması gerekiyor. Ancak pandemi süreci bütün öğrencileri ve velileri zorlamaya başladı. Gençler üniversiteye yazılsa da belki kiraladıkları evlerde oturamayacak ya da yurtlarda kalamayacak.

Kampüs 34’ten bir ilk

GoldMaster markasının sahibi Kale Elektronik Dış Ticaret, bu yıl kızlar ve erkekler için Kampüs 34 adıyla iki ayrı yurt açtı ve pandemi sürecine özel bu soruna bir çözüm üretti. Buna göre Kampüs 34 Kız Yurdu veya Kampüs 34 Erkek Yurdu’nda kalacak olan öğrenciler, yurtta kalmadıkları zamanların kirasını ödemeyecekler. Yani sadece kaldıkları ayların parasını verecekler. Diyelim ki; üniversitelerin açılmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra pandemi nedeniyle ara verilmesi gerekti ve iki ay okuldan ayrı kaldılar. Bu süreçte yurtta kalmayacakları için bu dönemin parasını ödemek zorunda olmayacaklar.

Ücretsiz doktor hizmeti var

Kampüs 34 yurtları, Florya’da E-5 kenarında bulunuyor. Metrobüse 100 metre mesafede bulunan yurtlar birçok üniversiteye yürüme mesafesinde yer alıyor. Yurtların konumu Çapa’dan Beylikdüzü’ne kadar olan tüm üniversitelere bir metrobüs mesafesinde yer alıyor. Kampüs 34 Yurtları’nda hiçbir yurtta olmayan ücretsiz doktor hizmeti de verdiklerini belirten Kale Elektronik Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı ve bu yıl 45’inci yaşını kutlayan GoldMaster markasının yaratıcısı Cenk Bora, “Yurtlarımız tüm üniversitelere çok yakın. Yeni açıldığımız için pandemi sürecini de dikkate alarak gençlerimiz için çok hijyen bir yurt planladık. Odalarımız çok geniş. Öğrenci başına 10 metrekarelik bir alan düşüyor ki; bu diğer yurtlara kıyasla çok yüksek bir alan. Yurtlarımızda öğrencilerimiz için ücretsiz internet hizmeti de veriyoruz. 24 saat güvenlik hizmetimiz var. Ayrıca pandemiye özel olarak kimseden kalmadığı ayların parasını almayacağız. Üstelik tüm bu hizmetlere rağmen fiyatlarımız da çok uygun. Sonradan sıkıntı yaşamamak ve sunduğumuz bu fırsattan yararlanmak için üniversiteye kayıt döneminde yurtlarımıza da kayıt yaptırmak yeterli” dedi.

“Bütün çocuklar bizim çocuklarımız”

Kale Elektronik Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sibel Bora da “İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek olmadığı’ sözünden hareketle kurulan GoldMaster 45 yıldır alnının akıyla bu ülkeye hizmet veriyor. Biz sadece GoldMaster’la değil, bütün markalarımızla, insanlarımızın yaşam düzeyinin yükselmesi için çalışıyoruz. Kampüs 34 Yurtları da bunun göstergeleri. Çünkü bütün çocuklar bizim çocuklarımız ve bütün aileler bizim ailelerimiz diye bakıyoruz. Aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını bize emanet edebilirler” dedi.