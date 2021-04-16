Golf'a “Maraş Dondurması” coğrafi işareti kullanma izni

Golf Dondurma, Kahramanmaraş tesislerinde ürettiği ürünlerde “Maraş Dondurması” coğrafi etiketini kullanma izni aldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptıkları iş birliğiyle ilgili bilgi veren Golf Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ergün Akkaya, “Bu iş birliğinin ülkemizin önemli bir değerinin korunması, yaşatılması ve dünyaya açılması adına önemli bir gelişme olduğunu belirtmek isterim. Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası ile el ele Maraş Dondurması’nı hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

2014'te Kahramanmaraş’ta 75 milyon liralık yatırımla kurulan fabrika ile şehir ekonomisine son beş yıl içinde 55 milyon lirası doğrudan olmak üzere ile 100 milyon liranın üzerinde katkı sağladıklarını kaydeden Akkaya, “20 bin metrekare üzerine kurulan fabrikada yaz aylarında 250 kişiyi bulan çalışan sayımızla şehrin istihdamına katkıda bulunmanın yanı sıra teknik okul öğrencilerine staj olanağı da sunuyoruz. Elbette dondurmanın hammaddesi olan sahlep ve sütü de bölgedeki tedarikçilerimizden temin ediyoruz." şeklinde konuştu.

İhracat potansiyeli artacak

İş birliği sayesinde ihracat yaptıkları ülkeleri genişleterek Kahramanmaraş Dondurması’nı dünyaya duyurmaya devam edeceklerini söyleyen Ergün Akkaya,"Halihazırda Kosova, Arnavutluk, Azerbaycan, Kıbrıs, Umman, Libya, İsrail, KKTC, Afrika ve Suriye’de oluşan talebi genişleteceğiz. Gerek yaptığımız üretim yatırımları gerekse pazarlama yatırımları ile hakkını vererek Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Kahramanmaraş Ticaret Odası ile yaptığımız iş birliği sayesinde bu katkı önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek.” dedi.

Golf Dondurma olarak 2003'te 10 milyon litre ile başladıkları yolculukta ğımız yolculukta bugün Bursa ve Kahramanmaraş fabrikalarında 200 milyon litre dondurma üretimi gerçekleştirdiklerini bildiren Ergün Akkaya, "2015'te köklü bir değişime giderek ürünlerimizin reçetesinden ambalajlarımıza ve logomuza kadar tüm süreçlerimizi yeniledik. Bu yenilenmenin ivmesiyle satışlarımızı iki katına çıkararak dondurma pazarında yüzde 30’luk bir pay elde etmeyi başardık. Yaklaşık 3 bin kişilik çalışan kadromuz, 66 bayimiz, 80 bin dolabımızla Türkiye dondurma pazarının ikinci büyük oyuncusu olarak yeni hedeflere koşmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.