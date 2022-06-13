BURSA (DÜNYA)

Taşımacılık sektöründe 34 yıllık tecrübesiyle, yatırımlarına devam eden Gölyazı Kargo, Bursa ve İstanbul’daki merkez şubeleriyle Türkiye’nin birçok noktasına sevkiyat gerçekleştiriyor. Ağırlıklı olarak tekstil, otomotiv ve tehlikeli madde taşımacılığı yapan Gölyazı Kargo, günlük bin ton yük taşıyor. Firmaların rekabet gücüne, 90 araçlık filosu ve 120 kişilik nitelikli personeliyle önemli katkı sağlayan Gölyazı Kargo, yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Son 2 yılda pandemi koşullarına rağmen 25 milyon TL’lik yatırımla rekabet ettiği firmaların bir adım önüne geçen Gölyazı Kargo, yeni yaptığı iş anlaşmalarıyla da sanayicilerin yükünü hafifletiyor.

Hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirten Gölyazı Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozdemir, “Son 2 yılda iş hacmimizi yüzde 20 oranında arttık. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla bu oran zamanla daha da büyüyecek. Araç filomuz ve personel sayımız günden güne genişliyor. Şu an 90 aracımız ve 120 personelimiz var. Araç filomuzun 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Buna bağlı olarak personellerimizin sayısında da artış yaşanacak. Günlük ortalama bin ton yük taşıyoruz. Bunun çok daha fazlasını taşıyabilecek kapasitemiz var” dedi.



“Yeni anlaşmalarla ekonomiye katkı vermeyi sürdüreceğiz”

Yeni iş anlaşmalarıyla da sanayicilerin yükünü hafiflettiklerini belirten Bozdemir, “Gölyazı Kargo, 34 yıllık tecrübesiyle birçok sanayi kuruluşuna hizmet veriyor. Son olarak Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ile indirim protokolü imzaladık. Bursa ve İstanbul gibi sanayinin kalbinin attığı iki şehirde hizmet vermenin avantajları kadar zorlukları da var. Gölyazı Kargo verdiği hizmetle bugüne kadar hiçbir firmayı mağdur etmedi. Bu da bizler için en önemli referans. Yeni iş anlaşmalarıyla, ekonomiye katkı vermeyi sürdüreceğiz” dedi.