Gölyazı Kargo sektörde 34. yılını geride bırakıyor

1988 yılında küçük bir nakliye firması olarak yola çıkan Gölyazı Kargo şimdi ise 90 araçlık filosu, 120 kişilik nitelikli personel kadrosuyla Türkiye’nin birçok noktasına taşımacılık faaliyeti gerçekleştiriyor.

Bursa’da 1988 yılında nakliye firması olarak kurulan Gölyazı Kargo, yaptığı yatarımlar ve başarılı çalışmalarının sonucunda lojistik ve taşımacılık alanında büyük bir firma haline geldi. Sektöründe 34 yıllı geride bırakan Gölyazı Kargo, hızlı, güvenli ve müşteri odaklı taşımacılık anlayışıyla, günden güne büyümeyi sürdürdü. Bugün halihazırda 90 araçlık filosu 120 kişilik profesyonel ekibiyle, Bursa ve İstanbul merkezli olarak Türkiye’nin bir çok noktasına taşımacılık hizmeti veren Gölyazı Kargo, yakaladığı müşteri memnuniyetiyle rakiplerinin bir adım önüne geçti. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Gölyazı Kargo, yurt dışına açılmak adına da çalışmalarını sürdürüyor.

HEDEF YURT DIŞINA AÇILMAK

Gölyazı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozdemir, Türkiye’de Bursa harici 3 farklı ilde şubelerinin olduğunu ifade ederek, “İstanbul’da hem Anadolu hem Avrupa yakası olmak üzere iki şubemiz var. Yine Mardin ve Şırnak’ta bulunan iki şubemizle Güneydoğu bölgesinde hizmet vermekteyiz. Bunların yanında 14 acente bizim şubeliğimizi yapıyor. Geniş bir hizmet ağımızın olduğunu söyleyebilirim. Bizim en önemli hedeflerimizden biri de yurt dışına açılmak. Şu an bunun alt yapısını oluşturuyor. Lojistik ve taşımacılık alanında, ülkemizi yurt dışında da temsil etmek, farklı firmalarla çalışmak istiyoruz. Gölyazı Kargo’nun bunu yapacak gücü de kapasitesi de var.” dedi.

“YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK”

Ekonomiye değer katmaya devam edeceklerini ifade eden Bozdemir, “Yakın zamanda 25 milyon liralık bir yatırım yaptık. Personel kadromuzu, araç filomuzu, dorse ve çekici sayımızı arttırdık. Bununda bize geri dönüşü gayet iyi oldu. Yatırımlarımızın karşılığını aldık ve iş gücümüz günden güne artıyor. Bugün günlük ortalama bin ton yük taşıyoruz. Kapasitemiz bunun çok üzerinde. Pandeminin etkisinin geçmesiyle, iş oranlarında bir artış yaşandı. Şu anda da ihracatta ülke olarak rekor kırıyoruz. Bu pastadan pay almak adına yurt dışına açılmamız şart. İnşallah Gölyazı Kargo yakın zamanda dünya markası olacak.” diye konuştu.