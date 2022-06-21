Gönül Kahvesi, franchise sistemiyle büyümeye devam edecek

İlk şubesini 2002 yılında İzmir’de açan ve 2007’den itibaren franchise sistemiyle büyüyen Gönül Kahvesi, bugün 87 şubeye ulaşmış durumda. Bunların 4 tanesi merkeze bağlı, 83 tanesi ise franchise olarak hizmet veriyor. Franchise şubeleri de dahil 1000’e yakın personele istihdam sağlayan Gönül Kahvesi, 2023 yılına kadar bu rakamı bin 200- bin 300’e çıkarmayı planlıyor.

2007’den bu yana franchise sistemiyle faaliyet gösterdiklerini dile getiren Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yardımcı, bu yıl 8-10 şube daha açmayı planladıklarını söyledi. 2023 yılında ise hedeflerinin 20 yeni şube olduğunu belirten Yardımcı, “Bulunmadığımız tüm illere girmeyi istiyoruz.” dedi.

Yurt dışı hedefi 400 şube

Yurt dışında da büyüme hamsini sürdüren Gönül Kahvesi’nin Bahreyn, Almanya, Avusturya ve Saraybosna’da toplam 7 şubesi var. Şu anda görüşme halinde oldukları 8 ülkenin daha bulunduğunu belirten Yardımcı, “Kısa bir zamanda dünyanın çeşitli noktalarında şube sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Kuzey Avrupa ve Avrupa ülkeleri, Güney Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Türk cumhuriyetleri ve ABD olmak üzere aslında tüm dünya hedef pazarımız. Global ekonomi ve pandemiye bağlı olarak yurtdışı planlarımız şekillenecek. Problemlerden dünya kurtulursa 3-5 yılda 300-400 şubeye ulaşmak hedefimiz.” diye konuştu.

Online’nın payı yüzde 10

Pandemi kahve tüketim alışkanlıkları açısından tam bir dönüm noktası oldu. “Çaycı” olarak bilinen Türk toplumu daha fazla kahve tüketir oldu. Toplumun kahve tüketim alışkanlıkları da değişti ve gelişti. Farklı kahve türlerine de ilgi arttı. Yapılan pazar araştırmaları, her 10 kişiden 1’inin günde 5 bardaktan fazla kahve tükettiğini ortaya koydu. Ancak Türk kahvesine olan talep hiç azalmadı. Bu dönemde her sektörde olduğu gibi kahve zincirlerinde de online satış tırmanışa geçti. Pek çok marka ürünlerini online kanaldan da tüketicilere ulaştırıyor. Gönül Kahvesi’nin de satışlarının yüzde 10’unu online oluşturuyor.