Good for You, şube yatırımlarına devam ediyor

Good for You, şube yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. 2020’de temelleri atılan ve kısa süre içinde hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan marka, halihazırda 85 iş ortağıyla faaliyetlerine devam ediyor. Marka, bu yılın sonunda Türkiye'de 200'den franchise’a ulaşmayı hedefliyor.

Avrupa. Almanya, Hollanda ve İngiltere odaklı bir büyüme planıyla ilerleyen Good for You, dünya genelinde ise yıl sonunda toplam 300 şube hedefini geçmeyi amaçlıyor.

Sistem ile ilgili bilgi veren Good for You Kurucu Ortağı Onur Yanık, “Pandemiyle birlikte gördük ki yeni şeylere, her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Tam da bu amaçla girişimcilere fırsat yaratıyoruz. Girişimcileri kendi işinin patronu yapıyoruz ve her konuda bayilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.” dedi.

Good for You Kurucu Ortağı Cem Akın ise, “Bizim önceliğimiz ve iş modelimiz zarar etmeyen bir iş kurmak üzerine. Good for You'da kaybetmek yok, batma riski yok. Az kazanmak ya da çok kazanmak var. Bu da girişimcinin bireysel başarısıyla orantılı.” şeklinde konuştu.