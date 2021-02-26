Goodyear, 2020’de net satışlarını yüzde 6 artırdı

Goodyear, 2020 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. "EfficientGrip Performance 2" ve "Vector4Seasons Gen 3" başta olmak üzere yeni ürün lansmanları, yaz ve kış kampanyaları, lastik sigortası ve yol yardımı hizmetleri, yeni kazanılan perakende satış noktaları ve tüketicilerin lastik satınalma deneyimlerini risksiz hale getirmeyi hedefleyen "Sıfır Temas Uygulamaları", Goodyear’ı 2020 yılında Türkiye’de tüketici lastikleri sektöründe başarıya taşıdı.

2020 yılını çift haneli büyüme ile kapatan Türkiye ticari lastikler yenileme pazarında Goodyear, yeni filo kazanımları, ileri teknoloji hizmet çözümleri ve tüm Türkiye’de Goodyear standartlarında servis hizmeti veren TruckForce bayileri ile yılı büyüme ile kapattı. Yıl içinde sürdürülen kampanyalar da pazar payı artışında etkili oldu.

Satışlarını adet bazında yüzde 21,9 artırdı

Verilen bilgiye göre, Türkiye pazarında pandeminin getirdiği zorluklara rağmen satışlarını artırmayı başaran Goodyear, orijinal ekipman satışını adet bazında yüzde 5,7 artırırken, yenileme pazarında güçlü bir satış ivmesi yakalayarak, satışlarını adet bazında yüzde 21,9 oranında artırdı. Geçen yıl net satışlarını yüzde 6 oranında artıran marka, 3,2 milyar Türk lirası satış geliri elde etti. 2020 yılında Türk otomotiv sektörünün en büyük 14'üncü ihracatçısı olan Goodyear, 2020 yılında 183 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek ekonomi için katma değer yaratmaya devam etti.

"Pandemiye rağmen çok başarılı bir yılı geride bıraktık"

2020 yılına ait finansal sonuçları değerlendiren Goodyear Lastikleri Türk AŞ Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, “Pandeminin getirdiği tüm zorluklara rağmen Goodyear Türkiye olarak üretim ve satış anlamında başarılı bir yılı geride bıraktık. Hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda hem tüketici lastikleri hem de ticari lastikler iş birimlerimizde son kullanıcı odaklı kapsamlı kampanya ve hizmetlerimiz sayesinde önemli başarılara imza attık." diye konuştu.