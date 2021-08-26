Goodyear, satış gelirini yüzde 40 artırdı

Goodyear Lastikleri T.A.Ş, bu yılın ilk yarısını büyüme ile geride bıraktı. İlk yarıda ağır vasıta lastikleri pazarında sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydeden şirket ticari lastiklerde ise satış gelirini yüzde 40 oranında artırdı.

Yılın ilk yarısına ait verileri değerlendiren Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Ticari Lastikler Direktörü Temel Doğanay, “Goodyear olarak geçtiğimiz yıl, Türkiye pazarında pandeminin getirdiği olumsuz koşullara rağmen satışlarımızı artırmayı başardık. 2021’e de hızlı bir başlangıç yaptık ve Goodyear olarak ilk 6 ayda ticari lastikler yenileme pazarındaki büyümenin çok üzerinde bir satış artışı kaydettik. Orjinal ekipman olarak adlandırdığımız ticari araç üreticilerine yaptığımız satışları da eklediğimizde toplamda ticari lastikler satışlarımızı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 oranında artırdık.” şeklinde konuştu.

Bağımsız araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre ise, yılın ilk yarısında ticari lastikler pazarında son kullanıcılara en çok satışı yapılan ikinci üretici olduklarına dikkat çeken Doğanay, bağlı oldukları EMEA bölgesindeki satış performanslarının dikkat çekici boyutlara ulaştığını söyledi.

Doğanay, yılın ikinci yarısında da öncelikli olarak yeni müşteriler ve filolar kazanmak için çalışmalara devam edeceklerini ve servis kalitelerini daha da artıracaklarını kaydetti.

Teknoloji yatırımları devam edecek

Teknoloji yatırımlarında da pazarda önemli bir konumda yer aldıklarını ifade eden Doğanay, ilerleyen süreçte filoların operasyonel giderlerini düşürecek yeni teknoloji ve çözümlere yönelik yatırımlarının artarak süreceğini vurguladı.

Bu amaçla Proactive Solutions adında bir marka yarattıklarını açıklayan Doğanay, bu marka altında Goodyear TPMS adıyla lastik basınç sensörleri, Goodyear Fleet Tracker adıyla araç takip sistemleri ve Goodyear Drive Over Reader adı altında ise filo çözümünü müşterilerine sunduklarını aktardı. Doğanay, 2021 yılının ilk yarısında Avrupa’da Goodyear Drive Point adında yeni bir garaj içi lastik inceleme çözümünü de piyasaya sürdüklerini bildirdi.

İlk yarıda Sava 5 ve Fulda Regio 3 serisini pazara sundu

Türkiye ve gelişen ülkeler için geliştirdikleri Goodyear Kmax Cargo ve Goodyear Kmax Extreme serileriyle ilgili çok olumlu bildirimler aldıklarını söyleyen Temel Doğanay, şöyle devam etti: “Goodyear haricinde Fulda, Sava ve Kelly markalarımız ile de farklı segmentlerde farklı bütçeleri olan müşterilerimize en uygun kilometre başı maliyeti sunuyoruz. 2021 yılının ilk yarısında pazara yeni Sava 5 serisi ve yeni Fulda Regio 3 serisi ürünlerimizi sunduk. Yılın ikinci yarısında Sava 5 ve Fulda Regio 3 lastiklerimizin de pazar payımıza olumlu katkılar yapacağını düşünüyoruz. Kelly markamız ise ana üreticilerin pazarladığı bütçe segment markalar arasında yıllardır lider konumda. Fiyatının çok üzerinde bir kalite seviyesi sunduğumuz bu markamızda yeni ebatlar ile müşterilerimize alternatif yaratmak istiyoruz.”