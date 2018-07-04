Goodyear Türkiye'de üst düzey atama

04 Temmuz 2018

1997 yılından itibaren lastik sektöründe kariyerine devam eden Alpay Selçuk, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Tüketici Lastikleri Direktörü olarak atandı.

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve 2003 yılında Bilgi Üniversitesinde MBA’ini tamamlayan Alpay Selçuk, müşteri deneyimi ile inovatif satış yöntemleri geliştirme, strateji ve dağıtım ağı tasarımı ve proje yönetimi konusunda 20 yıllık uluslararası deneyimi ile lastik sektörünün farklı iş kollarında çalıştı.

Pazarlama kampanyaları, ürün yönetimini ve müşteri iletişimini geliştirmek ve yönetmek konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olan Alpay Selçuk, otomotiv bayi ağı yönetiminde de görev aldı.

Selçuk, satış ekipleri, iş planlaması, bütçeleme, bütçe takibi konularında da deneyim sahibi ve uzun vadeli strateji ve yıllık operasyon planları geliştirme alanlarında da uzman.

Alpay Selçuk, son olarak Ocak 2018’den beri Goodyear Lastikleri T.A.Ş. bünyesinde Tüketici Lastikleri Değer Önerme Müdürü olarak çalışmaktaydı.

2003-2006 yıllarında Fransa’da aynı sektörde görev yapan Alpay Selçuk, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.