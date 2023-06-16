Goodyear Türkiye'ye yeni genel müdür

Buna göre, Goodyear Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Khairalla, Genel Müdürlük görevine atandı. Genel Müdür olarak görev yapan Mahmut Sarıoğlu da Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Uçtan uca stratejiden sorumlu olacak

Görev değişiklikleri 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 25 yıllık deneyime sahip Marwa Khairalla, Goodyear'ın Türkiye'deki lider konumunu daha da güçlendirmek amacıyla uçtan uca strateji tasarlama ve yürütme konusunda Türkiye organizasyonunun başında olacak. Kahire'deki Amerikan üniversitesi Alexandria Üniversitesi'nden mezun olan Marwa Khairalla, Atlanta'da Emory Üniversitesi'nde MBA Programını tamamladı.