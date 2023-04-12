Goodyear ve Evolog önemli iş birliğine imza attı

Evolog Lojistik, dünyanın lider lastik markası Goodyear ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Yıllık anlaşma kapsamında, Goodyear’ın Checkpoint sistemi ve ürünlerini kullanacak olan Evolog’un, yıllık bazda akaryakıtta 3,15 milyon TL, yol yardımı ve arızalarda 1 milyon TL, kilometre başı lastik maliyetinde 3,35 milyon TL ve lastik bakım maliyetinde 616 bin TL olmak üzere toplam 8,12 milyon TL tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Goodyear’ın Checkpoint çözüm sistemi, maliyetlerini düşürmek ve lastik bakım operasyonlarını iyileştirmek isteyen filolara büyük avantajlar sağlıyor. Bu ekipman, lastiklerin hava basıncı ve diş derinliklerini araçların durmasına gerek olmadan ve manuel herhangi bir ölçüm yapılmadan sensörler yardımıyla ölçen garaj içi bir yüksek teknoloji çözümü olarak öne çıkıyor.

Sistem sayesinde dingil başına düşen yük ve iki aksın ayrı ayrı ağırlık sonuçları tespit edilebiliyor. Böylece araçlarda yük dağılımındaki dengesizlik sebebiyle oluşan düzensiz aşınmaları ve buna bağlı oluşabilecek olumsuzlukları (lastik ömrünün kısalması, sürüş konfor ve güvenliğinde azalma vb.) minimize ediyor.

Evolog ile imzaladıkları iş birliği ile ilgili olarak bir açıklama yapan Goodyear Ticari Lastikler Satış Direktörü Temel Doğanay “Goodyear olarak, bugüne dek yaptığımız saha incelemelerinde filolarda karşılaştığımız sorunların başında düşük hava basınçlı lastik sorunuyla karşılaştık.

Düşük hava basınçlı lastik kullanımı akaryakıt tüketimini yüzde 4’e kadar artırıp; lastiğin kilometre ömrünü de yüzde 15’e kadar düşürebiliyor. Checkpoint çözümümüzle büyük filolarımızın bu maliyetlerini düşürüp ve lastik bakım süreçlerini iyileştirebiliyoruz.

Evolog ile imzaladığımız anlaşma sayesinde Evolog’a yılda yaklaşık 8,12 milyon TL’lik bir tasarruf sağlayacağız. Goodyear’ın yüksek teknolojisi ve yetkin ekipleri sayesinde hayata geçecek bu çalışmanın sektöründe öncü, yenilikçi diğer şirketlere de ilham olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Evolog Genel Müdür Yardımcısı Birol Çalışkan ise “Sektördeki iddiamızı alanımızdaki yeniliklerle taçlandırıyoruz. Goodyear gibi önemli bir marka ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde çok büyük bir tasarrufa imza atarken aynı zamanda yeniye, yeniliklere, inovasyona verdiğimiz önemi vurgulamış olduk. Bu projede emeği geçen tüm Goodyear ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.