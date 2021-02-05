Google Cloud ve Twitter işbirliğini uzattı

Google,’ın bulut platformu Google Cloud, Twitter ile çok yıllık stratejik bir partnerlik anlaşması imzalandığını duyurdu.

İmzalanan yeni anlaşma, Twitter’ın Google ile işbirliğini derinleştirerek, çevrim dışı analitik verileri, veri işleme faaliyeti ve makine öğrenimi işlemlerini Google’ın veri bulutunda saklayarak, verileri daha hızlı işleyerek ve kullanıcı tecrübesini geliştirmesini öngörüyor.

Twitter CTO’su Parag Agrawal, “Google’ın teknolojileriyle ilişkimizi sağlamlaştırmak elimizdeki verileri daha iyi işlememize ve daha hızlı ve güncel olmamıza izin verecek” açıklamasını yaptı.