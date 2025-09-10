Google Cloud’dan dev beklenti: 2 yılda 58 milyar dolar gelir artışı

Alphabet’in bulut hizmetleri birimi Google Cloud, yapay zeka odaklı büyümenin etkisiyle önümüzdeki iki yıl için rekor gelir hedefleri açıkladı.

Google Cloud CEO’su Thomas Kurian, Goldman Sachs Communacopia + Technology konferansında yaptığı konuşmada, bölümün mevcut sözleşmelerden yaklaşık 58 milyar dolarlık gelir artışı beklediğini duyurdu.

Kurian, şirketin toplamda 106 milyar dolarlık birikmiş iş yüküne sahip olduğunu belirterek, bunun yüzde 55’inin 24 ay içinde gelire dönüşmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Bu hesaplamaya henüz yapılacak yeni anlaşmaların dahil olmadığı da vurgulandı.

Yapay zeka talebi büyümeyi hızlandırıyor

Kurian, yapay zeka altyapısına yönelik yoğun talebin yeni müşteri kazanımlarını artırdığını söyledi. Google Cloud’un müşteri sayısı çeyrek bazında yüzde 28 yükselirken, dünyanın en büyük 10 yapay zeka laboratuvarından 9’u – OpenAI ve Anthropic gibi rakipler dahil – Google Cloud’u tercih ediyor.

Alphabet için stratejik önem

Bulut hizmetleri, Alphabet’in toplam gelirlerinin yalnızca yüzde 14’ünü oluşturmasına rağmen şirketin en hızlı büyüyen segmentlerinden biri konumunda. Google Cloud kısa süre önce yıllık 50 milyar dolarlık gelir eşiğini aştı.

Alphabet CEO’su Sundar Pichai, 2025 yılı sermaye harcamalarının 75 milyar dolardan 85 milyar dolara çıkarılmasının ana nedeninin bulut büyümesi olduğunu açıklamıştı.

Reklamcılık faaliyetleri ABD ve Avrupa’da artan düzenleyici denetimlerle karşı karşıya kalırken, bulut bölümünün yakaladığı ivme, Google’ın yapay zeka odaklı geleceğinin temel direği olarak öne çıkıyor.