Google, Fransız basını ile telif konusunda anlaştı

Google ve Fransız yayıncılarla telif hakkı konusunda imzalanan anlaşmaya göre, Google, platformunda eserlerine yer verdiği yayıncılara telif hakkı ödeyecek. Google, Fransa ile telif hakkı konusunda bir anlaşmaya varan ABD’li ilk büyük teknoloji firması oldu.

Google, şu ana dek Le Monde ve Le Figaro gazeteleriyle iki farklı anlaşma imzaladı.

Diğer yandan, Fransa’nın ABD’li teknoloji devlerinden dijital hizmet vergisi almaya devam ederken, Birleşik Krallık ve İtalya’nın da benzer bir uygulamayı yürürlüğe koyacağı ifade edildi.

Fransa, geçtiğimiz ay Google’a, şirketin ülkenin veri koruma yasasını ihlal etmesi sebebiyle, 100 milyon dolarlık bir para cezası kesmişti.