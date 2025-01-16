Google ilk kez bir haber yayın şirketiyle işbirliğine imza attı

Associated Press ile Google, Gemini yapay zeka modeline gerçek zamanlı bilgi akışı sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

"Google'ın üretici yapay zeka modellerini geliştirmesinde, AP'nin haberciliğinin değerine ve tarafsız haberciliğine olan bağlılığını görmesinden memnuniyet duyduklarını belirten AP yetkililerinden Kristin Heitmann, anlaşmanın, Google ile küresel kitleye "zamanında, doğru haber ve bilgi sağlamak" için birlikte çalışmaya dayanan ve uzun süredir devam eden ilişkinin bir parçası olduğunu kaydetti.

AP, OpenAI ile de çalışıyor

Anlaşma, Google'ın bir haber yayın şirketiyle yaptığı ilk anlaşma olarak kayda geçerken anlaşmanın detayları konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. AP, 2023'te de OpenAI şirketinin yapay zeka modeli Chat GPT ile "1985'ten bu yana ürettiği haber arşivine erişim sağlaması" konusunda anlaşmıştı.