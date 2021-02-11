Google, İngiltere'de haber ödemelerine başlıyor

Google, The Financial Times ve Reuters’ın da arasında olduğu 120 İngiliz yayınla imzaladığı anlaşmaya göre, Google News Showcase'e söz konusu kaynaklardan yansıyan haberler için lisanslama ücreti ödeyecek. Yayıncılara yapılacak ödemeler raporlamalar sonucu belirlenecek.Kullanıcılar Google News veya Google Discover'a tıkladıklarında, yayıncının sitesindeki tam makaleye yönlendirilecek.

Google İngiltere ve İrlanda'nın başkan yardımcısı ve genel müdürü Ronan Harris "Yeni ürün deneyimimiz ve haberler için lisanslama programımız olan Google News Showcase, İngiltere'deki yerel, ulusal ve bağımsız yayıncılarla birlikte kullanıma sunulmaya başlayacak"dedi.