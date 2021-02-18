Google, News Corp. ile 3 yıllık haber ödeme anlaması imzaladı

News Corp.,Alphabet Inc.'e bağlı Google'ın haberler için ödeme yapacağı üç yıllık bir anlaşmaya vardı.

News Corp, ikilinin bir abonelik platformu geliştirmek ve sesli ve görüntülü gazeteciliği geliştirmek için ortak olacağını ve reklam gelirini paylaşacağını açıkladı.

News Corp. CEO'su Robert Thomson "Bu, şirketimiz için on yılı aşkın süredir hararetli bir konuydu ve ticaret şartlarının sadece News Corp. için değil, her yayıncı için değişmesinden memnuniyet duyuyorum" dedi.

Kaynak: Matriks