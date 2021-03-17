Google uygulama geliştirici komisyonunu düşürecek

Google, şirketin Google Play platformunda dijital ürünler ve hizmetler satan geliştiricilerden aldığı "hizmet ücretini" geliştiricilerin her yıl kazandığı ilk 1 milyon dolar gelir için yüzde 15'e düşüreceğini duyurdu.

Google Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Sameer Samat bir blog gönderisinde, "Bu değişiklikle birlikte, Play ile dijital ürün ve hizmetler satan dünya çapında geliştiricilerin yüzde 99'u için ücretlerde yüzde 50'lik bir azalma olacak" dedi.

Google, Google Play faturalandırma sisteminden kazandıkları gelirden bağımsız olarak, daha önce tüm geliştiricilere yüzde 30 komisyon uyguluyordu.