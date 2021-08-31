Google ve Apple’a tekelleşme yasağı

Güney Kore meclisi, Google ve Apple gibi dev teknoloji şirketlerine ait uygulama mağazalarının, uygulama geliştiricilerini uygulama içi ödeme yapmaya zorlamalarını yasaklayan düzenlemeyi onayladı.

Yasal düzenlemeye göre, teknoloji şirketlerinin ödeme konusunda tekelleşmeleri yasaklanırken, adil bir rekabet ortamı sağlanması için uygulama geliştiricilerine alternatif ödeme yolları sunulması zorunlu hale getirildi.

Düzenlemenin, teknoloji şirketlerinin yeni geliştirilen uygulamaları onaylama konusunda makul bir gerekçesi olmayan gecikmeleri de yasaklayarak uygulama geliştiricilerini şirketlere karşı korumayı amaçladığı belirtildi.

Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin, uygulama geliştiricilerini uygulama içi ödeme yapmaya zorlayarak yüzde 30’a kadar komisyon alması yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Şirketler, söz konusu komisyonların uygulama mağazalarını ayakta tutma maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Söz konusu yasal düzenleme devlet başkanı tarafından imzalanarak yasalaşırsa Güney Kore bu konudaki tekelleşmeye karşı tedbir uygulayan ilk ülke olacak.