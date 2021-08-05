Google ve Apple’dan iki önemli çip kararı

Deniz KILINÇ

Pandeminin başından bu yana akıllı telefonlardan beyaz eşyaya, oyun konsollarından otomobillere çeşitli sektörlerde tıkanmalara yol açan çip krizine karşı şirketler önlemler almaya devam ediyor. Çip tedariki, Güney Kore ve Tayvan gibi çip üretiminin merkezi olarak bilinen ülkelerde darboğaza girmiş durumda ve ABD’nin önde gelen teknoloji şirketleri Google ve Apple bu krize karşı ayakta kalmak için yeni önlemler alıyor.

Çip tedarikini ABD’li çip üreticisi Qualcomm’dan sağlayan Google, bu işbirliğini sonlandırarak akıllı telefonları için kendi çip üretimine başlamaya hazırlanırken, Apple da çip krizinin akıllı telefon üretimini olumsuz etkilemesiyle Çinli ortaklarla çalışıyor.

Google’ın çipleri Pixel telefonlarda kullanılacak

Otomotivde bir nebze azalan çip krizi, akıllı telefonları etkilemeye devam ediyor. Danışmanlık şirketi Accenture’nin küresel çip sektörü direktörü Saeed Alam, CNBC’ye verdiği demeçte akıllı telefon üreticilerinin çip talebinin, otomotiv sektöründe talebin düştüğü dönemlerde azalmadığına dikkat çekmişti. Yeni akıllı telefonu Pixel ile sektörün önde gelen akıllı telefon üreticileriyle rekabetini artırmayı hedefleyen Google da çip talep ve arzındaki sıkıntılardan kaçınmak için kendi üretimini yapacağını açıkladı. Bu hareketle, mevcut çip sağlayıcısı Qualcomm ile işbirliğini sonlandıracak olan şirketin donanım yetkilisi Rick Osterloh, CNBC’ye verdiği demeçte Pixel’in gelişiminin mevcut teknoloji çözümleri ile sınırlandığını belirterek, Google Tensor ismi verilen yeni çiplerin “makine öğrenimi ve yapay zeka ile akıllı telefonları dönüştürebileceğini” söylüyor.

Apple son model iPhone’lar için Çinli tedarikçilerle çalışacak

2023’e de uzayacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan krizden üretiminin etkileneceğini duyuran tüketici elektroniği şirketlerinin başında gelen Apple da harekete geçti. Şirketin önde gelen ürünlerinden iPhone üretiminin de krizden etkileneceğini uyarısını yapan şirket, daha önceki açıklamalarında da şirket satışlarından 3 ila 4 milyar doların çip krizi nedeniyle silineceğini öngörmüştü.

Eylül ayında yeni iPhone modelini satışa çıkarmaya hazırlanan Apple, çip sıkıntılarını çözmek için Çinli şirketlere yöneldi. Nikkei’de yer alan habere göre, Çinli Luxshare, Apple’ın yeni iPhone 13 telefonunun yüzde 3’ünü oluşturan “önemli parçaların” üretimini üstlenecek. Lens Tech’in, telefonların metal kapaklarını ve Sunny Optical Tech Group da kameraların üretimini yapacak.

Moody’s: Kriz hükümetleri de harekete geçirdi

Çip krizi şirketleri de aşarak ülkelere sıçrıyor. Moody’s analisti Timothy Uy, çip kıtlığının bir “ulusal güvenlik meselesine” dönüşmesi nedeniyle ülkelerin kendi çip üretimlerini yapmak için harekete geçtiklerini belirtiyor. CNBC’ye konuşan Uy, “Buradaki sorun, yeni arzın oluşmaması ve talepteki artış da yakın bir zamanda son bulacak gibi görünmüyor” diyor. Uy, arz ve talep tarafında şirketlerin çip krizine ayak uydurduklarını belirtiyor ve ekliyor: “Hükümetler de harekete geçiyor çünkü bu durumu bir anlamda ulusal güvenlik meselesi olarak görüyorlar.”

“Çipte kıtlıktan sonra arz fazlası olacak”

Şirketler ve hatta hükümetler çip krizi için kendi önlemlerini alarak zararı minimuma indirmeyi hedeflese de, başka bir Moody’s analisti arz ve talep arasında oluşan dengesizliğin kıtlığın ardında çipte arz fazlasına neden olacağı uyarısını yapıyor. Moody’s başkan yardımcısı Lillian Li, ABD, Çin ve Güney Kore gibi gelişmiş ekonomilerin çip sektörü kapasitesini artırmak için yaptığı yatırımlara dikkat çekiyor: “Tüm bu büyük yatırımlar kapasite fazlasına ve etkisiz yatırım dağılımına yol açabilir.” Li’ye paralel, haziran ayında Bain&Company analistleri de çip sektöründe kapasiteyi artırmanın, talep düşünce üretim hatlarını kapasitenin altında çalıştıracak olan tedarikçileri olumsuz etkileyeceğini öngörmüştü.