Google ve TotalEnergies’ten 15 yıllık temiz enerji anlaşması

Google, ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere TotalEnergies ile 15 yıllık bir enerji satın alma anlaşması (PPA) imzaladı.

Anlaşma kapsamında Google, TotalEnergies’in Montpelier güneş enerjisi santralinden toplam 1,5 terawatt-saat (TWh) sertifikalı yenilenebilir elektrik tedarik edecek.

ABD’nin en büyük elektrik ağı PJM sistemine bağlı olan Montpelier tesisinin tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi. Proje, Google’ın faaliyet gösterdiği şebekelere karbon içermeyen enerji kaynaklarını entegre etme stratejisiyle uyum gösteriyor.

“Veri merkezlerinin sürdürülebilirliği için temiz enerji şart”

Google Temiz Enerji ve Güç Direktörü Will Conkling, iş birliğinin yalnızca şirketin enerji hedeflerine değil, aynı zamanda bölgesel ekonomiye de katkı sağlayacağını vurguladı.

Conkling, “Dijital altyapının sürdürülebilirliği için temiz ve güvenilir enerji şart. TotalEnergies ile yaptığımız bu iş birliği, hem veri merkezlerimizi hem de Ohio’nun ekonomik büyümesini destekleyecek” dedi.

TotalEnergies ABD’de portföyünü büyütüyor

TotalEnergies Gaz, Yenilenebilir ve Güç Başkanı Stéphane Michel ise anlaşmanın, şirketin teknoloji sektörüne özel enerji çözümleri geliştirme hedefini güçlendirdiğini belirtti. Michel, “Google ile ortaklığımızı derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma, büyük teknoloji şirketlerinin artan enerji taleplerini karşılamadaki yetkinliğimizi ve enerji sektöründe yüzde 12 kârlılık hedefimize katkımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.