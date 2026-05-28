Google’dan işe alımda yeni dönem: Yazılım mülakatlarında yapay zeka kullanılabilecek

Google, yazılım mühendisliği işe alım süreçlerinde dikkat çeken bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni sistem kapsamında adayların bazı teknik mülakat aşamalarında yapay zeka desteği kullanmasına izin verilecek.

Business Insider’ın haberine göre Google, özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde giderek yaygınlaşan yapay zeka araçlarını işe alım süreçlerine entegre etmeyi hedefliyor. Şirket böylece mülakatların, mühendislerin gerçek çalışma ortamına daha yakın hale gelmesini amaçlıyor.

Gemini destekli mülakat dönemi

Yeni sistemde adaylar, “kod anlama” adı verilen teknik mülakat aşamasında Google’ın yapay zeka modeli Gemini’den destek alabilecek.

Bu bölümde adaylardan mevcut kodları incelemeleri, hataları bulmaları, performans sorunlarını çözmeleri ve verimlilik artırıcı düzenlemeler yapmaları istenecek. Adaylar sürecin belirli bölümlerinde yapay zeka asistanından yardım alabilecek.

Google İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Brian Ong, şirketin işe alım süreçlerini yapay zeka çağındaki çalışma düzenine uygun hale getirmek için güncellediğini belirtti.

İlk test ABD’de yapılacak

Haberde yer alan bilgilere göre pilot uygulama ilk etapta ABD’de belirli ekiplerde, junior ve orta seviye yazılım mühendisliği pozisyonlarında test edilecek.

Şirketin bulut bilişim ve platformlar-c cihazlar birimlerinde başlaması planlanan testlerin başarılı olması halinde sistemin küresel çapta yaygınlaştırılması gündeme gelecek.

Teknik mülakat sistemi değişiyor

Google’ın hazırladığı iç dokümana göre şirket yalnızca yapay zeka destekli kodlama aşamalarını değil, genel mülakat yapısını da değiştiriyor.

“Googleyness ve Liderlik” adı verilen aşamada adaylardan artık sadece davranışsal sorulara yanıt vermeleri değil, geçmiş projelerinin teknik tasarım süreçlerini anlatmaları da beklenecek.

Junior adaylar için ise standart teknik görüşmelerden biri kaldırılarak daha açık uçlu mühendislik görevleri uygulanacak. Adaylar belirli bir kod problemini çözmek yerine daha geniş kapsamlı mühendislik senaryolarına yaklaşım geliştirecek.

Google, yeni sistemi “insan liderliğinde, yapay zeka destekli” bir mülakat modeli olarak tanımlıyor.