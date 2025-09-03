Google'dan tarihi yasal zafer! Chrome ve Android için satış baskısı kalktı, Alphabet hisseleri uçtu

ABD’de yürütülen antitröst davasında, savcıların Google’ın popüler Chrome tarayıcısını ve Android işletim sistemini satma talebi yargıç tarafından reddedildi.

Bu karar, Google’ın teknoloji ekosisteminin en temel ürünlerini koruması açısından şirket için önemli bir yasal zafer anlamına geliyor.

Veri paylaşımı zorunluluğu

Mahkeme, Google’ın çevrimiçi arama rekabetini artırmak için rakipleriyle veri paylaşması gerektiğine de hükmetti.

Bu şart, şirketin reklamcılık iş modeline uzun vadede bir rekabet riski getirebilir.

Piyasalarda olumlu tepki

Karar yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Alphabet hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 7,8 yükselerek şirketin piyasa değerine milyarlarca dolar ekledi.

Chrome ve Android’in satılmaması, Google’ın iş modelinin temel taşlarını koruduğu için yatırımcılar açısından büyük bir endişeyi ortadan kaldırdı.

Analistlerin değerlendirmesi

Cantor Fitzgerald analisti Deepak Mathivanan, veri paylaşımı gerekliliklerinin Google için bir rekabet riski doğurduğunu ancak bunun kısa vadede etkili olmayacağını belirtti.

Mathivanan, “Tüketicilerin bu yeni deneyimleri benimsemesi daha uzun bir süre alacak” değerlendirmesinde bulundu.