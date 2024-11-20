Google'ın, Chrome'u satılacak mı? 20 milyar dolarlık tarihi dava

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri indernet devi Google'ı, Chrome tarayıcısını satmaya zorluyor. Yargıç, bakanlığın öneriyisiyle bu tarihi kararı verirse, Chrome 20 milyar dolara satılabilir.

Adalet Bakanlığı’nın teklifi

Adalet Bakanlığı, ağustos ayında Google'ın arama pazarında yasa dışı olarak tekelleştiğine hükmeden yargıçtan bu defa da yapay zeka ve Android telefon işletim sistemiyle ilgili önlemler almasını istiyor.

CNBC-e'nin haberine göre, mahkeme öneriyi kabul ederse, çevrimiçi arama piyasası ve hızla büyüyen yapay zeka endüstrisinde köklü değişiklikler yaşanabilir. Dava, Washington’un 20 yıl önce Microsoft’u bölmeye yönelik başarısız girişiminden bu yana teknoloji sektörüne yönelik en agresif müdahale olarak kabul ediliyor.

Chrome’un stratejik önemi

Dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome, Google’ın reklamcılık işinin merkezinde yer alıyor. Şirket, kullanıcıların çevrimiçi faaliyetlerini takip ederek bu verileri daha etkili reklam hedeflemesi için kullanıyor ve bu sayede gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Google ayrıca Chrome’u, yapay zeka ürünü Gemini’ye yönlendirme aracı olarak kullanıyor. Gemini, bir yanıt-botundan, kullanıcıları internette takip eden bir asistana dönüşme potansiyeline sahip.