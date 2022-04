GoStudent, Türkiye’de ayda 115 bin ders veriyor

Takip Et

Necla DALAN

Felix Ohswald ve Gregor Müller tarafından 2016 yılında kurulan online eğitim platformu GoStudent, kısa sürede global bir şirkete dönüştü ve 3 milyar euroluk değere ulaşarak, Avrupa’nın en değerli Eğitim Teknolojileri unicorn’u oldu. Prosus ve SoftBank Vision Fund 2 gibi yatırımcılar, platforma 590 milyon euronun üzerinde yatırım yaptı. 23 ülkede 20 bin öğretmenle aylık 2 milyona yakın dersin verildiği GoStudent, geçen yıl Türkiye pazarına da girdi. Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, tüm okul dersleri için birebir video tabanlı eğitim olanağı sunan GoStudent, bir yılda yüzde 750 büyüdü. 2022 yılında şu anda bine yakın öğretmen sayısını 2 bine, aylık 115 bin olan ders sayısını 200 bine çıkarılması hedefliyor.

GoStudent Kurucu Ortağı ve CEO’su Felix Ohswald ile Türkiye planlarını ve hedeflerini konuştuk. Ohswald, “Türkiye okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim gören 18 milyonu aşkın öğrenci sayısı bakımından oldukça yüksek potansiyele sahip bir ülke. Bir yıla yakın bir sürede talep edilen ders sayısı bunun en büyük göstergesi. Yaptığımız araştırmada Türkiye’de 5-18 yaş arasında çocukları olan ailelerin yüzde 85’inin çocukları için özel öğretmenle çalıştığını ya da çalışmayı düşündüğünü gördük. Bu doğrultuda her bir çocuk için en ideal öğretmeni bulmak ve uygun fiyatlı, yüksek kaliteli eğitimi sunmak için Türkiye’de varlığımızı güçlendiriyoruz. Yakın zamanda grup derslerine de başlayacağız” diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu’dan çok talep geliyor

GoStudent’ın Türkiye’nin neresinde olursa olsun her bir çocuk için uygun fiyatlı, dalında en iyi öğretmenlerle, kişiselleştirilmiş, bire bir özel eğitim olanağı sunduğunu kaydeden Ohswald, temel okul konularında ders vermenin yanı sıra robotik kodlama, astronomi, programlama ve yazılım gibi öğrencilerin ilgi alanına dayalı öğrenmede de destek olduklarını vurguladı. Ohswald, “Biz dünyanın bir numaralı global okulu olmayı hedefliyoruz. 7 yıl önce WhatsApp tabanlı bir ev ödevi sohbet servisinden yola çıkarak kurduğumuz GoStudent’ın geldiği noktadan çok memnunuz. Türkiye’de çok iyi bir başlangıç yaptık. En hızlı büyüyen pazarlarımızdan biri oldu. Öğretmenlerimizin çoğu Boğaziçi ve Koç gibi en kaliteli üniversitelerin öğrencisi… Onlara da düzenli ve cazip bir kazanç fırsatı sunuyoruz, uzun dönemli anlaşmalar yapıyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki illerden yoğun ders talebi alıyoruz. Türkiye üzerinden Ortadoğu ve yakın coğrafyadaki ülkelere de açılmak istiyoruz. 2025 yılında Türkiye’deki öğrencilerin yarısına ders vermek istiyoruz” dedi.

GoStudent Türkiye Ülke Müdürü Barış Üçok da Türkiye’nin her bölgesinde daha fazla öğrenciyi en iyi öğretmenlerle buluşturarak kaliteli eğitime ulaşmalarını sağlamak istediklerini söyledi. Üçok, “Büyük bir talep ve katlanarak artan bir büyüme dönemi yaşıyoruz. Çok hızlı artan ekip ve öğretmen sayımız GoStudent’ın Türkiye pazarına odaklandığının bir göstergesidir. 2022’de Türkiye’de daha da güçlenmek, erişimimizi genişletmek istiyoruz” dedi.

Yüz ifadesi ve mimiklerden dersin nasıl geçtiği analiz ediliyor

GoStudent’ın kullandığı yapay zeka ile kişinin yüzündeki 32 noktadan ölçümleme yapılabildiğine dikkat çeken Felix Ohswald, şöyle konuştu: “Bu özel yazılım sayesinde öğrenci ve öğretmenin yüz ifadelerinden, mimiklerinden dersin pozitif geçip geçmediği, hangi alanlarda daha ilgi ve dikkatin yoğun olduğu ölçümlenebiliyor. Her dersin analizini yaparak öğretmen ve öğrencinin hislerini karşılaştıran bu teknoloji her bir çocuğun en iyi nasıl öğrendiklerini ortaya koyabiliyor.” GoStudent platformunda her ders sırasında öğrenciler ve öğretmenler, beyaz tahta ile ekranı paylaşma ve belgeleri birlikte düzenleme seçeneği gibi işlevlere sahip sanal bir sınıfta canlı olarak etkileşime giriyor. 6 ile 36 ay arasında değişen üyelik paketleri var. Fiyatlar ders başına 145 ile 223 TL arasında değişiyor.