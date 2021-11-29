Gözde Girişim, Polinas’ın satışı için yetki verdi

Gözde Girişim, Polinas Plastik'in satışı ya da bir başka şirketle birleşme imkanlarının araştırılması ve gerektiğinde görüşmeler yapılması konusunda Reimei ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada “Şirketimiz portföy şirketlerinden ambalaj sektöründe faaliyet gösteren ve satışlarının önemli bir kısmını Avrupa pazarına yönelik ihracat ağırlıklı olarak gerçekleştiren Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Reimei Global Advisors, Inc. ile münhasıran bir danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirilmesine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.