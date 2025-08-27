  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
Takip Et

Gözler ASELSAN'a çevrildi! Bugün ne açıklayacak?

ASELSAN'ın sosyal medyadan yaptığı 'Büyük gün 27 Ağustos' paylaşımı gözleri bugün düzenlenecek törene çevirdi. Çelik Kubbe hava savunma sistemine ilişkin yeni teslimatların duyurulacağı programda, Ankara Gölbaşı'ndaki Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atılacak ve 14 tesisin açılışı yapılacak. 'Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller' etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gözler ASELSAN'a çevrildi! Bugün ne açıklayacak?
Takip Et

Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, mevcut bileşenleriyle aktif olarak kullanılmaya başlandı.

ASELSAN, 50'nci kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından 'Büyük gün 27 Ağustos' başlığıyla yaptığı paylaşımda Çelik Kubbe unsurlarını tanıtan bir video yayımladı. Bugün düzenlenecek programda sistemle ilgili yeni gelişmeler açıklanacak. Hisar, Siper, Korkut ve radar sistemleri gibi bileşenlerde teslimatlar yapılacak.

Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller' programı kapsamında, Ankara Gölbaşı'ndaki Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atılacak. ASELSAN'ın üç yerleşkesinden daha büyük olacak merkezde, Çelik Kubbe ve radar sistemlerinin üretim tesisleri tek çatı altında toplanacak. Törende ayrıca 14 tesisin daha açılışı yapılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ