Gözler ASELSAN'a çevrildi! Bugün ne açıklayacak?

Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, mevcut bileşenleriyle aktif olarak kullanılmaya başlandı.

ASELSAN, 50'nci kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından 'Büyük gün 27 Ağustos' başlığıyla yaptığı paylaşımda Çelik Kubbe unsurlarını tanıtan bir video yayımladı. Bugün düzenlenecek programda sistemle ilgili yeni gelişmeler açıklanacak. Hisar, Siper, Korkut ve radar sistemleri gibi bileşenlerde teslimatlar yapılacak.

Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller' programı kapsamında, Ankara Gölbaşı'ndaki Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atılacak. ASELSAN'ın üç yerleşkesinden daha büyük olacak merkezde, Çelik Kubbe ve radar sistemlerinin üretim tesisleri tek çatı altında toplanacak. Törende ayrıca 14 tesisin daha açılışı yapılacak.