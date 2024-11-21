GPD'nin 10. Ortak Gelişim Kongresi sektör temsilcilerini buluşturdu

GPD'nin 10. Ortak Gelişim Kongresi’nde, perakende sektörünün liderleri, tedarikçileri ve servis sağlayıcıları bir araya geldi. 'Perakendenin Çoğaltan Etkisi' temalı kongrede, sektörün sadece tüketimle sınırlı kalmayıp, istihdam, tarım, üretim ve ekonominin çeşitli alanlarına olan katkıları vurgulandı.

Kongrenin sponsorlarından olan REVEGO'ya etkinlikte katkıları nedeniyle teşekkür plaketi sunuldu. Plaket, Şirket'in Satış Direktörü İlker Özçetin’e GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu tarafından takdim edildi.

Çevresel çözümler interaktif olarak paylaşılmalı

İlker Özçetin plaketi alırken yaptığı konuşmada, “Döngüsel ekonomiyi destekleyen geri dönüşüm çözümleri, çevresel etkileri azaltmanın yanı sıra sürdürülebilir tedarik zincirlerini teşvik ediyor, yerel ekonomileri güçlendiriyor ve bilinçli tüketicilerin çevreye duyarlılığını karşılıyor. Bu doğrultuda, perakende sektörünün paydaşlarını bir araya getiren ve ortak gelişim alanlarını keşfetmemize olanak sağlayan bu etkinlikte çevresel çözümleri interaktif olarak paylaşmak ve sektörün önde gelen liderleri ile fikir alışverişinde bulunmak bizim için çok değerliydi. Şirket olarak, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerimizle çevresel teknolojilerin öncüsü olma ve geleceğe paydaşlarımızla birlikte değer yaratma vizyonumuzu bu platformda bir kez daha yineledik. Bu bağlamda perakende sektörüyle birlikte daha yeşil bir gelecek için ortak projelerimizi sürdürmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.