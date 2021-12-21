Gradiva Mücevher, 3’üncü kuşakla Kanada’ya yöneldi

Mücevher sektörünün İzmir merkezli temsilcisi Gradiva Mücevher, 2022’de yurt içinde ve Kanada’da toplam 5 mağaza açmayı hedefliyor. Halihazırda online satışlar dışında Alsancak ve İstinyePark İzmir’deki mağazalarından satış yapan şirket, gelecek yıl İstanbul, Çeşme ve Bodrum’da, Kanada’da da iki mağaza açılışı gerçekleştirecek.

Temelleri Ali Güzmez tarafından atılan sektörünün 52 yıllık kuruluşu Gradiva Mücevher’de ailenin 3. kuşağının devreye girmesiyle online satış ağı hizmete alındı. Yanı sıra mağazalaşma yönünde ve özellikle yurt dışı büyüme planları üzerine hedefler kondu.

Gradiva’nın temellerinin 1969’da Uçak Mücevherat adıyla atıldığını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gezmez, “Gradiva Mücevher markasını 2014’te kurdum. Pandemi ile birlikte dünyada ticaret yapış şekilleri ve tüketici alışkanlıkları değişti. Bu aşamada ailemizin bu işteki 3. nesil temsilcisi olarak oğlum Enis devreye girdi. Pandemi ile birlikte mücevher serüvenimizi farklı bir boyuta taşımak istediğine karar verdi ve bünyemize dahil oldu. Pandemide sektör yavaşlamışken biz gaza bastık.” dedi.

Babası gibi kendisinin de küçük yaşlardan itibaren işin içinde olduğunu anlatan Enis Gezmez, “Pandemi ile tüketici alışkanlıkları değişmeye, internetten satışlar artmaya başlayınca bunun bir fırsat olabileceğini düşündüm. Sektörde özelleşerek büyümek amacıyla günlük pırlantalı mücevher üzerine yoğunlaşan Gilda by Gradiva markasını oluşturduk. Ben Kanada’da yaşadığım ve Toronto uluslararası bir pazar olduğu için yeni markamızı bu şehirde kurduk. Amerika, Kanada ve Avrupa’ya online satışlara başladık. Bu süreçte hem Gradiva’yı hem de Gilda by Gradiva’yı dünya standartlarında mücevher markaları yapmak için çaba harcıyoruz.” diye konuştu.

Kişiye özel tasarım

Verdikleri kişiye özel tasarım hizmetiyle diğer online satış yapan mücevher markalarından ayrıldıklarını söyleyen Enis Gezmez, “Dünyada dijitalleşme gibi yükselen trendlerden biri de kişiselleştirme. İnsanlar kendilerine özel tasarımlara çok önem veriyorlar. Özellikle Kuzey Amerika’da revaçta olan bir trend. Bunu evlenen çiftlerde çok fazla görüyoruz. Kendileri için anlamlı olan yüzükler talep ediyorlar. Müşterilerimiz bizimle irtibata geçtiğinde, onun isteklerine göre tasarım yapabiliyoruz.” dedi.