GrainTürk: Özova Tarım’ın halka arz çalışması sürüyor

GrainTürk Holding’in CEO’su Onur İçcan yaptığı yazılı açıklamada GrainTürk Holding’in yüzde 100 bağlı ortaklığı Özova Tarım A.Ş.’nin halka arz çalışmaları hakkında da bilgi veren CEO Onur İçcan, ‘’Tarım faaliyetlerimizi tek çatı altında birleştirdiğimiz Özova Tarım’ın halka arz çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne dahil olan Özova Tarım’ın izahname onay başvurusu da SPK’ya yapıldı” diye konuştu.

İçcan, yaptıkları yatırımların çeşitliliği ile ilgili Pastanza Gıda A.Ş.’nin kuruluşunda yüzde 50 oranında ortak olduklarını belirtirken, kalan payın Lydia Holding ile Enver Çevik ortak olduğunu dile getirdi. Hatay’da en büyük makarna üretim fabrikasının kurulması için çalışmaların başladığını paylaşan İçcan “Türkiye makarna ihracatında dünyada ikinci sırada yer alı yor. Hatay'ın kıymetli topraklarından aldığımız verimlilikle bu pazarda önemli bir oyuncu olmak adına bölgedeki makarna fabrikası yatırımlarımızı 2026’nın ilk yarısında tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.