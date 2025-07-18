Gram Equipment, üretim ve satışta büyümeye odaklandı

Gram Equipment, dondur­ma sektörüne kalıpla­ma, doldurma, ekstrüz­yon, sarma ve robotik paketleme hatlarında kullanılan makinele­rin ve sistemlerin, siparişe özel olarak tasarım, otomasyon, üre­tim ve satış sonrası hizmetlerini tüm aşamaları kapsayacak şekil­de veriyor.

Gram Equipment Ge­nel Müdürü Özgür Seyhan, ürün kalitesini artıran, süreçleri op­timize eden ve operasyonel ve­rimliliği destekleyen çözümleri ile küresel dondurma üreticileri­nin üretim hedeflerine doğrudan katkı sağladıklarını ifade etti.

Akıllı Hat Sistemi ile veri odaklı gelişim

Küresel trendler ve müşteri ta­lepleri doğrultusunda ürün ga­mını sürekli güncelleştirdikleri­ni belirten Özgür Seyhan; özel­likle enerji verimliliği, hijyen standartları ve üretim esnekliği­ni artıran teknolojiler üzerinde yoğunlaştıklarını bildirdi. Ar-Ge çalışmalarında hem yeni maki­ne geliştirmeye hem de mevcut sistemleri iyileştirmeye yönelik olarak devam ettiklerini akta­ran Seyhan, “Bu doğrultuda, ve­riye dayalı otomasyon ve optimi­zasyonu odağımıza alarak “Akıllı Hat” adını verdiğimiz bir sistem geliştirdik. Bu sistem sayesinde müşterilerimize; gerçek zamanlı izleme, destekli operasyon, önle­yici bakım ve enerji ile atık opti­mizasyonu gibi operasyonel ih­tiyaçlara yanıt verebilen entegre çözümler sunuyoruz” değerlen­dirmesini yaptı.

2025 yılı için çift haneli bir bü­yüme hedeflediklerini dile geti­ren Özgür Seyhan, küresel ölçek­te artan talep ve İzmir tesisinin kapasite artışıyla birlikte, hem üretim hem satış adetlerini yüz­de 39 artırma planlarının bulun­duğunu kaydetti. Seyhan, “Bu bü­yümeyi, mevcut müşterilerimiz­le iş birliklerini derinleştirerek ve yeni pazarlara açılarak ger­çekleştirmeyi amaçlıyoruz. 2025 yılında 40 milyon euro ciro he­defliyoruz” açıklamasını yaptı.

İzmir'deki üretimlerinin yüz­de 95’ini ihracata kanalize ettik­lerini kaydeden Özgür Seyhan, şöyle devam etti: “Avrupa başta olmak üzere Asya, Amerika ve Orta Doğu pazarlarına aktif ola­rak ihracat yapıyoruz. Dondur­ma sektöründe faaliyet göste­ren çok uluslu şirketlerle uzun soluklu iş birliklerimiz var. 2025 yılı için 38 milyon euro tutarın­da ihracat hedefimiz mevcut. Önümüzdeki dönemde Uzakdo­ğu ve Latin Amerika pazarların­daki varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”

“Yeni yatırımlar planlıyoruz”

Gram Equipment’ın kökeninin 1930 yılına, dünyanın ilk otoma­tik dondurma makinesinin üre­tildiği döneme uzandığını hatır­latarak, bugün ise Ege Serbest Bölgesi’ndeki tesisinin, Gram Grubu’nun global tedarik zinci­rinde stratejik bir rol üstlendiği­ne işaret eden Özgür Seyhan, “Bu pozisyonumuzu daha da güçlen­dirmek adına; üretim alanlarımı­zı genişletmek, otomasyon altya­pımızı modernize etmek ve diji­tal üretim yönetimi sistemlerine geçiş yapmak üzere yatırımlar planlıyoruz” diye konuştu.

Halihazırda 2 bin metrekare ofis ve 7 bin 500 metrekare üre­tim alanlarının aktif olarak kul­lanıldığını sözlerine ekleyen Öz­gür Seyhan, şunları kaydetti: “Ofis alanı için bin, üretim ala­nı için ise 2 bin metrekare ilave büyüme alanımız mevcut. Ayrı­ca Ar-Ge projeleri de yatırım ön­celiklerimiz arasında yer alıyor. Faaliyet gösterdiğimiz sektör, di­namik yapısı ve ileri teknolojiyle olan yakın ilişkisi sayesinde yük­sek mühendislik gerektiren özel bir alan.

Gram Equipment Türki­ye olarak, bu teknolojik dönüşü­mün merkezinde yer alıyor, glo­bal ölçekte faaliyet gösteren bir yapının parçası olarak uluslara­rası bir kültür içinde çalışıyoruz. Çalışanlarımızın bireysel ve pro­fesyonel gelişimini önceliklendi­riyor, uzun vadeli kariyer planla­rını destekleyen bir ortam sunu­yoruz. Ekibimizdeki görev süresi ortalaması oldukça yüksek; bu da sürdürülebilir istihdam ve karşı­lıklı güvenin bir göstergesi. Ay­rıca Gram Grubu olarak büyüme stratejimizi Türkiye operasyo­numuz üzerinden şekillendiri­yoruz. Bu da İzmir’in ve ekibimi­zin, şirketin geleceğindeki stra­tejik önemini pekiştiriyor.”