Gram Equipment, üretim ve satışta büyümeye odaklandı
Seri üretim dondurma sektörüne yönelik yüksek teknoloji üretim hattı çözümleri sundukları bilgisini veren Gram Equipment Genel Müdürü Özgür Seyhan, Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirketin üretim ve satışta büyümeye odaklandığını belirterek, " Bu yıl ciroda 40 milyon euro hedefliyoruz" dedi.
Gram Equipment, dondurma sektörüne kalıplama, doldurma, ekstrüzyon, sarma ve robotik paketleme hatlarında kullanılan makinelerin ve sistemlerin, siparişe özel olarak tasarım, otomasyon, üretim ve satış sonrası hizmetlerini tüm aşamaları kapsayacak şekilde veriyor.
Gram Equipment Genel Müdürü Özgür Seyhan, ürün kalitesini artıran, süreçleri optimize eden ve operasyonel verimliliği destekleyen çözümleri ile küresel dondurma üreticilerinin üretim hedeflerine doğrudan katkı sağladıklarını ifade etti.
Akıllı Hat Sistemi ile veri odaklı gelişim
Küresel trendler ve müşteri talepleri doğrultusunda ürün gamını sürekli güncelleştirdiklerini belirten Özgür Seyhan; özellikle enerji verimliliği, hijyen standartları ve üretim esnekliğini artıran teknolojiler üzerinde yoğunlaştıklarını bildirdi. Ar-Ge çalışmalarında hem yeni makine geliştirmeye hem de mevcut sistemleri iyileştirmeye yönelik olarak devam ettiklerini aktaran Seyhan, “Bu doğrultuda, veriye dayalı otomasyon ve optimizasyonu odağımıza alarak “Akıllı Hat” adını verdiğimiz bir sistem geliştirdik. Bu sistem sayesinde müşterilerimize; gerçek zamanlı izleme, destekli operasyon, önleyici bakım ve enerji ile atık optimizasyonu gibi operasyonel ihtiyaçlara yanıt verebilen entegre çözümler sunuyoruz” değerlendirmesini yaptı.
2025 yılı için çift haneli bir büyüme hedeflediklerini dile getiren Özgür Seyhan, küresel ölçekte artan talep ve İzmir tesisinin kapasite artışıyla birlikte, hem üretim hem satış adetlerini yüzde 39 artırma planlarının bulunduğunu kaydetti. Seyhan, “Bu büyümeyi, mevcut müşterilerimizle iş birliklerini derinleştirerek ve yeni pazarlara açılarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 2025 yılında 40 milyon euro ciro hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
İzmir'deki üretimlerinin yüzde 95’ini ihracata kanalize ettiklerini kaydeden Özgür Seyhan, şöyle devam etti: “Avrupa başta olmak üzere Asya, Amerika ve Orta Doğu pazarlarına aktif olarak ihracat yapıyoruz. Dondurma sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle uzun soluklu iş birliklerimiz var. 2025 yılı için 38 milyon euro tutarında ihracat hedefimiz mevcut. Önümüzdeki dönemde Uzakdoğu ve Latin Amerika pazarlarındaki varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”
“Yeni yatırımlar planlıyoruz”
Gram Equipment’ın kökeninin 1930 yılına, dünyanın ilk otomatik dondurma makinesinin üretildiği döneme uzandığını hatırlatarak, bugün ise Ege Serbest Bölgesi’ndeki tesisinin, Gram Grubu’nun global tedarik zincirinde stratejik bir rol üstlendiğine işaret eden Özgür Seyhan, “Bu pozisyonumuzu daha da güçlendirmek adına; üretim alanlarımızı genişletmek, otomasyon altyapımızı modernize etmek ve dijital üretim yönetimi sistemlerine geçiş yapmak üzere yatırımlar planlıyoruz” diye konuştu.
Halihazırda 2 bin metrekare ofis ve 7 bin 500 metrekare üretim alanlarının aktif olarak kullanıldığını sözlerine ekleyen Özgür Seyhan, şunları kaydetti: “Ofis alanı için bin, üretim alanı için ise 2 bin metrekare ilave büyüme alanımız mevcut. Ayrıca Ar-Ge projeleri de yatırım önceliklerimiz arasında yer alıyor. Faaliyet gösterdiğimiz sektör, dinamik yapısı ve ileri teknolojiyle olan yakın ilişkisi sayesinde yüksek mühendislik gerektiren özel bir alan.
Gram Equipment Türkiye olarak, bu teknolojik dönüşümün merkezinde yer alıyor, global ölçekte faaliyet gösteren bir yapının parçası olarak uluslararası bir kültür içinde çalışıyoruz. Çalışanlarımızın bireysel ve profesyonel gelişimini önceliklendiriyor, uzun vadeli kariyer planlarını destekleyen bir ortam sunuyoruz. Ekibimizdeki görev süresi ortalaması oldukça yüksek; bu da sürdürülebilir istihdam ve karşılıklı güvenin bir göstergesi. Ayrıca Gram Grubu olarak büyüme stratejimizi Türkiye operasyonumuz üzerinden şekillendiriyoruz. Bu da İzmir’in ve ekibimizin, şirketin geleceğindeki stratejik önemini pekiştiriyor.”