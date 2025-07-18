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Gram Equipment, üretim ve satışta büyümeye odaklandı

Seri üretim dondurma sektörüne yönelik yüksek teknoloji üretim hattı çözümleri sundukları bilgisini veren Gram Equipment Genel Müdürü Özgür Seyhan, Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirketin üretim ve satışta büyümeye odaklandığını belirterek, " Bu yıl ciroda 40 milyon euro hedefliyoruz" dedi.

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Gram Equipment, üretim ve satışta büyümeye odaklandı
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Gram Equipment, dondur­ma sektörüne kalıpla­ma, doldurma, ekstrüz­yon, sarma ve robotik paketleme hatlarında kullanılan makinele­rin ve sistemlerin, siparişe özel olarak tasarım, otomasyon, üre­tim ve satış sonrası hizmetlerini tüm aşamaları kapsayacak şekil­de veriyor.

Gram Equipment Ge­nel Müdürü Özgür Seyhan, ürün kalitesini artıran, süreçleri op­timize eden ve operasyonel ve­rimliliği destekleyen çözümleri ile küresel dondurma üreticileri­nin üretim hedeflerine doğrudan katkı sağladıklarını ifade etti.

Akıllı Hat Sistemi ile veri odaklı gelişim

Küresel trendler ve müşteri ta­lepleri doğrultusunda ürün ga­mını sürekli güncelleştirdikleri­ni belirten Özgür Seyhan; özel­likle enerji verimliliği, hijyen standartları ve üretim esnekliği­ni artıran teknolojiler üzerinde yoğunlaştıklarını bildirdi. Ar-Ge çalışmalarında hem yeni maki­ne geliştirmeye hem de mevcut sistemleri iyileştirmeye yönelik olarak devam ettiklerini akta­ran Seyhan, “Bu doğrultuda, ve­riye dayalı otomasyon ve optimi­zasyonu odağımıza alarak “Akıllı Hat” adını verdiğimiz bir sistem geliştirdik. Bu sistem sayesinde müşterilerimize; gerçek zamanlı izleme, destekli operasyon, önle­yici bakım ve enerji ile atık opti­mizasyonu gibi operasyonel ih­tiyaçlara yanıt verebilen entegre çözümler sunuyoruz” değerlen­dirmesini yaptı.

2025 yılı için çift haneli bir bü­yüme hedeflediklerini dile geti­ren Özgür Seyhan, küresel ölçek­te artan talep ve İzmir tesisinin kapasite artışıyla birlikte, hem üretim hem satış adetlerini yüz­de 39 artırma planlarının bulun­duğunu kaydetti. Seyhan, “Bu bü­yümeyi, mevcut müşterilerimiz­le iş birliklerini derinleştirerek ve yeni pazarlara açılarak ger­çekleştirmeyi amaçlıyoruz. 2025 yılında 40 milyon euro ciro he­defliyoruz” açıklamasını yaptı.

İzmir'deki üretimlerinin yüz­de 95’ini ihracata kanalize ettik­lerini kaydeden Özgür Seyhan, şöyle devam etti: “Avrupa başta olmak üzere Asya, Amerika ve Orta Doğu pazarlarına aktif ola­rak ihracat yapıyoruz. Dondur­ma sektöründe faaliyet göste­ren çok uluslu şirketlerle uzun soluklu iş birliklerimiz var. 2025 yılı için 38 milyon euro tutarın­da ihracat hedefimiz mevcut. Önümüzdeki dönemde Uzakdo­ğu ve Latin Amerika pazarların­daki varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”

“Yeni yatırımlar planlıyoruz”

Gram Equipment’ın kökeninin 1930 yılına, dünyanın ilk otoma­tik dondurma makinesinin üre­tildiği döneme uzandığını hatır­latarak, bugün ise Ege Serbest Bölgesi’ndeki tesisinin, Gram Grubu’nun global tedarik zinci­rinde stratejik bir rol üstlendiği­ne işaret eden Özgür Seyhan, “Bu pozisyonumuzu daha da güçlen­dirmek adına; üretim alanlarımı­zı genişletmek, otomasyon altya­pımızı modernize etmek ve diji­tal üretim yönetimi sistemlerine geçiş yapmak üzere yatırımlar planlıyoruz” diye konuştu.

Halihazırda 2 bin metrekare ofis ve 7 bin 500 metrekare üre­tim alanlarının aktif olarak kul­lanıldığını sözlerine ekleyen Öz­gür Seyhan, şunları kaydetti: “Ofis alanı için bin, üretim ala­nı için ise 2 bin metrekare ilave büyüme alanımız mevcut. Ayrı­ca Ar-Ge projeleri de yatırım ön­celiklerimiz arasında yer alıyor. Faaliyet gösterdiğimiz sektör, di­namik yapısı ve ileri teknolojiyle olan yakın ilişkisi sayesinde yük­sek mühendislik gerektiren özel bir alan.

Gram Equipment Türki­ye olarak, bu teknolojik dönüşü­mün merkezinde yer alıyor, glo­bal ölçekte faaliyet gösteren bir yapının parçası olarak uluslara­rası bir kültür içinde çalışıyoruz. Çalışanlarımızın bireysel ve pro­fesyonel gelişimini önceliklendi­riyor, uzun vadeli kariyer planla­rını destekleyen bir ortam sunu­yoruz. Ekibimizdeki görev süresi ortalaması oldukça yüksek; bu da sürdürülebilir istihdam ve karşı­lıklı güvenin bir göstergesi. Ay­rıca Gram Grubu olarak büyüme stratejimizi Türkiye operasyo­numuz üzerinden şekillendiri­yoruz. Bu da İzmir’in ve ekibimi­zin, şirketin geleceğindeki stra­tejik önemini pekiştiriyor.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL