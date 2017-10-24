Graniser satın alma peşinde, 1 milyar TL ciroya koşuyor

24 Ekim 2017

AYLİN RANA AYDİN

MANİSA - Globalleşme yolunda adımlar atan Graniser Seramik, şirket satın alarak inorganik büyümeyi hedefl iyor. 2020 yılına kadar 1 milyar TL ciro hedefleyen şirket bu yılı 350 milyon TL ciroyla kapatmak istiyor.

Geçen hafta Ar-Ge merkezlerinin sertifikasyonunun yapıldığını belirten Graniser Seramik CEO’su Fatih Korhan, “Organik büyüme iyi gidiyor. İnorganik büyümeyle de şirket satın alarak yurtiçi ve yurtdışında endüstride fark yaratacağımıza inanıyoruz. Global oyuncu olmak istiyoruz” diye konuştu.

Verilen Ar-Ge teşvikleri paralelinde 2016 yılının Aralık ayından beri bir merkez kurmak için çalıştıklarını aktaran Korhan, “25 kişilik Ar-Ge ekibimiz bulunuyor. Temel amacımız burada fonksiyonel ve görsel olarak seramik endüstrisine ürünler yapıp çözümler geliştirmek” dedi.

Manisa Akhisar’da bulunan fabrika hakkında bilgi veren Korhan, “Yer karosu 5 üretim hattını 60 milyon TL yatırımla devreye alarak kapasitemizi 22 milyon metrekareye çıkardık” diye konuştu. Graniser Seramik, bu yatırıma ek olarak 2018’de 50 milyon TL yatırımla kapasitesini 25 milyon metrekareye çıkaracak. Şirket, her yıl ortalama 35 ila 40 milyon TL yatırım hedefliyor. Bin 100 kişi istihdam eden şirketin yurtiçinde pazar payı yüzde 5 civarında.

Cironun yüzde 60’ı ihracattan geliyor

Korhan, 2016’da 240 milyon TL ciro yaptıklarını ve bu yıl da 350 milyon TL ciro hedefl ediklerini vurguladı. Korhan, 2020 yılına gelindiğinde 1 milyar TL cirolu bir şirket olmayı hedefl ediklerini ekledi. Cironun yüzde 60’ının ihracattan geldiğini ifade eden Korhan, “Türkiye’de toplam geliri içinde ihracatın payı en fazla olan seramik firmasıyız. 60 ülkeye ihracatımız bulunuyor. Ağırlıklı olarak ABD, İsrail, Kanada, Yunanistan ve İngiltere’ye ihracat yapıyoruz” dedi.

Ürünlerle ilgili bilgi veren Korhan şöyle devam etti: “En son ürettiğimiz ürünler sektördeki ebatlardan farklı olarak daha kalın ve daha büyük. Şu an 60x60, 80x160, 100x100 ve daha büyük ebatlar üretiyoruz, piyasada da son 1-2 yıldır talep görüyor. Bunların uygulaması ve taşıması da zor oluyor. Özel projeler dışında çok ciddi pazarı olacağını düşünmüyorum. Ürünlerde metal oksitin seramiğe taşınması çok popüler. Retro, taş, ağaç, sement seramik trendlerini oluşturuyor.” Hammaddelerinin Afyon, Konya ve Şile’den geldiğini belirten Korhan, Graniser’e ait biri Harmandalı ikisi Buharkent’te olmak üzere üç tane madenleri olduğunu kaydetti.

Kapasite çok arttı, şirket kapanmaları görebiliriz

Türkiye’de 2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan seramik sektörü hakkında bilgi veren Fatih Korhan, “Sektörün 400 milyon metrekare üretim kapasitesi bulunuyor. Biz 300 milyon metrekaresini kullanıyoruz. Yüzde 25’lik kapasite kullanılmıyor. Bunların 210 milyon metrekaresi yurtiçinde satılıyor, 90 milyon metrekaresini de ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı. İç piyasada fiyatların kapasite artışı nedeniyle düştüğünü söyleyen Fatih Korhan, “Ürün kalitesi, desen dizaynı artıyor, ama fiyatlar sürekli aşağı düşüyor. Çünkü arka taraftan kapasite geliyor. Üreticiler kapasite artırmaya çalışıyorlar. Pazara yabancı ve yerli yeni oyuncular giriyor. Yeni yatırımlarla pay alacaklarını düşünüyorlar, Ancak daha sonra pazar onu beslemediğinde ve ancak fiyatla cevap vermek zorunda kaldıklarında sürdürülemez olduğunu görüyorlar” dedi.