Granit üreticisi Qua'nın halka arzında bilinmesi gerekenler

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri, adedi 16,46 liradan toplam 24 milyon hisse satacak.

15 milyon hisse sermaye artırımı ile çıkarılırken, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan da 9 milyon hisse satacak.

Satış sonrası şirketin yüzde 20'si halka açık hale gelecek.

Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan'ın verdiği bilgilere göre; halka arz sonrasında şirketin yüzde 20’si BIST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Ercan, halka arz sonrası şirketin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar TL olacağını bildirdi. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite, son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak Borsa’ya geleceğini söyledi.

Ali Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL’lik kaynağın önemli bir kısmının halihazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı.

Ali Ercan'ın demeci şöyle: "Finansal olarak aslında çok güçlü tablolarımız var. Fakat kendimizi yeni yatırımlarla ilgili daha da güçlendirmek için hem halka arzımızı yapıyoruz, hem de kendimizi güçlendiriyoruz. Türkiye büyük bir pazar, genç nüfusumuz geliştikçe yeni ihtiyaçlar artıyor ve inşaat pazarı ne olursa olsun gelişim içerisinde. Genç nüfusu sayesinde Türkiye ciddi bir üretici.