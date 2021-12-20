Granz Tekstil, Lagranze ile Amerika pazarına girmeye hazırlanıyor

Granz, yeni lüks segment markası Lagranze ile küresel pazarlara açılmaya devam devam ediyor. Lagranze ile geçen yıl Avrupa’ya 20 bine yakın parça ihracatı gerçekleştiren şirket, yeni yılda Amerika pazarına girmeyi hedefliyor.

Mayo, şort, bikini, pareo, gömlek gibi ürün gamına sahip Lagranze’ı küresel pazara açmayı hedeflediklerini söyleyen Granz Tekstil CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, 3 yıl önce üretimine başladıkları marka ile şimdiden Avrupa pazarına girmeyi başardıklarını aktardı. Yolcu, Lagranze’ın geçen yıl Avrupa’ya yaklaşık 20 bin parça ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Üretimi iki katına çıkaracak

Granz markasıyla uzun yıllardır geniş bir coğrafyaya ihracat yaptıklarına dikkat çeken Yolcu, “Lagranze markamızla da dünyanın her köşesine kendi etiketimizle ürün satmayı hedefliyoruz. Zaten Türkiye’de Lagranze olarak birçok noktada ve internette varız. Özellikle Avrupa ülkelerine geçen yıldan bu yana COVID-19’a rağmen çok güzel ihracat yaptık. Amacımız bu yeni yılda Amerika pazarına da girmek. Markalaşmak adına Lagranze olarak yurt dışında da tanıtım ve marka bilinirliliği çalışmalarına başladık. Hedefimiz gelecek 5 yıl içinde bilinen markalar arasına girmek. Yaklaşık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olan Lagranze bu sayıyı her yıl artırıyor. Hedefimiz yeni yılda 300 bin parça üretim yapmak.” şeklinde konuştu.