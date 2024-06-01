Gratis 15'inci yılına özel yüzde 75 indirim uyguladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gratis, 15'inci yıl kutlamaları kapsamında 31 Mayıs'ta 81 ildeki tüm mağazalarında, gratis.com web sitesinde ve mobil uygulamasında makyaj ürünlerinden cilt bakımına, bebek bakımından temizlik ürünlerine ve hijyenden atıştırmalıklara kadar birbirinden farklı tüm ürünlerde 250 lira ve üzeri alışverişe yüzde 75 net indirim uyguladı.

Kampanya hem mağazalarda hem gratis.com web sitesinde hem de Gratis mobil uygulamasında büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gratis Üst Yöneticisi (CEO) Tayfun Korucan, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve yurt genelinde erişim fırsatı sunan en kapsamlı kampanya olduğunu belirterek, "Gratis’in sektördeki yenilikçi ve öncü yaklaşımının bir yansımasıdır. Alım gücünün arzulanan seviyede olmadığı yüksek enflasyonun düşüşe geçmesinin beklendiği bir dönemde rekabeti de canlandırarak tüketicinin bütçesine fayda sağlamayı çok önemsiyoruz. Gratis olarak kişisel bakım alışverişinde standartları yükseltmeye ve müşterilerimize benzersiz faydalar ve deneyimler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.