Gratis’te yeni CEO Tayfun Korucan oldu

Necla DALAN

Kişisel bakım sektöründe Türkiye genelinde 81 ilde 650’nin üzerinde mağazasıyla hizmet veren Gratis’te geçen hafta CEO Bülent Gürcan istifa ettiğini açıkladı. Demir Sabancı’nın kurduğu, birkaç yıl önce de özel sermaye şirketi Actera Group’un ortak olduğu Gratis’te Gürcan’dan boşalan CEO koltuğunu satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı Tayfun Korucan devraldı.

Sosyal medya üzerinden “Büyük bir zevk ve gururla çalıştığım sektör lideri Gratis’te bugün son günümdü. Ekip arkadaşlarımla birlikte başarıdan başarıya koştuğumuz, yeniliklere imza attığımız bu keyifli yolculukta bana destek olan tüm Gratis çalışanlarına ve iş ortaklarımıza çok teşekkür ederim. Eminim ki Gratis çok daha büyük başarılara emin adımlarla ilerleyecektir” sözleriyle Gratis’ten ayrıldığını bildiren Bülent Gürcan’n ani istifası sektörde şaşkınlık yarattı. Sektörde bu ayrılığın temelinde üst yönetimde yaşanan fikir ayrılığının yattığı konuşuluyor.

Peki Gratis’in yeni CEO’su Tayfun Korucan kim? Kariyer yolculuğunda Profilo Telra, Panasonic, Darty, Sony, Aztek Teknoloji gibi şirketlerde yöneticilik yapan Korucan, 2016 yılında Gratis’e geçti. Grupta satın almanın başında olan Korucan’ın yolu da Bülent Gürcan gibi bir dönem Teknosa’dan geçti. Korucan, Eylül 1999-Mart 2005 tarihleri arasında Teknosa’da çalıştı.

Gürcan’a yine kozmetik’ten teklif geldi

Sektörde bu değişimle ilgili kulislerde konuşulanlara göre Bülent Gürcan’a yine kozmetik sektöründen teklif geldi. Yine kulislerde konuşulanlara göre Gürcan, bu kez perakende değil üretim alanında söz sahibi olan bu iki şirketten gelen teklifleri düşünmek için süre istedi. Gürcan’a danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği için teklifler de gitti ama onlar da aynı yanıtı aldı.

Bülent Gürcan, profesyonel kariyerine 1991 yılında İzdaş’da başladı. Sonrasında sırasıyla Sony, Max Mara, Topshop Topman/Giysa, Başer Holding, Kliksa ve Teknosa’da çeşitli üst düzey yönetim görevlerini üstlendi. 2013-2015 yılları arasında MediaMarkt’ta ve 2015 yılından bugüne kadar da Teknosa’da CEO olarak görevini sürdürdü. Gürcan, 6 bine yakın kadının istihdam edildiği Gratis’teki görevine Ağustos 2021’de başlamıştı.