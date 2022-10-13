Gred, ‘The Verdean’ın ikinci etabını Türkiye’de satışa sundu

Türkiye’nin global emlak markalarından Gred, Londra’daki The Verdean projesinin ikinci etabını Türkiye’de satışa sundu.

Hong Kong, Beijing, Singapore, Shangai, Middle East ve Londra da dahil olmak üzere diğer tüm pazarlardan 10 gün önce Türkiye’de satışa sunulan projeyle ilgili olarak 7 Ekim Cuma günü İstanbul’da özel bir ön lansman gerçekleştirildi. Proje 42’si stüdyo, 91’i 1+1 ve 37’si de 2+1 olmak üzere toplamda 170 daireden oluşuyor.

Toplantıda konuşan Knight Frank Yönetici Ortağı Emma Fletcher Brewer, dolar ve pound paritesindeki düşüşün Londra emlak pazarını fırsat haline dönüştürdüğüne dikkat çekti. Parasını dolarda tutan Türk yatırımcıların dolar/pound paritesindeki düşüşten faydalanabileceğini belirten Brewer, “Londra gayrimenkul pazarı, parite bazlı etkiyle beraber artık yüzde 20 - 30 aralığında değişen oranlarla ucuz konut alma fırsatı sunuyor. Bu da bir fırsat pazarı haline gelen Londra gayrimenkul pazarına ilgiyi yoğunlaştırıyor.” dedi.

Knight Frank Finance Mortgage Departman Yönetici Ortağı Nathan Bakhbaki de Türk vatandaşlarının, İngiltere'de yüzde 10 peşin, yüzde 10 ara ödeme taksitlerinden sonra, ev tesliminde yüzde 75 orana kadar konut kredisi kullanmalarının mümkün olduğunu belirtti. Küçük birikimlerle dahi Londra’da ev sahibi olabilmenin mümkün olduğuna dikkat çeken Bakhbaki, yanı sıra İngiltere'de yaşama şartının da aranmadığını söyledi. Bakhbaki, gayrimenkulun kiraya verilmesi şartıyla, isteğe bağlı olarak sadece faiz ödemesi yapmanın mümkün olduğu akıllı kredi ürünleriyle, küçük yatırımların her ay düzenli bir döviz getirisine dönüştürülebileceğini aktardı.