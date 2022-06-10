GroupAuto Türkiye, AutoGrouppe’yi satın aldı

Otomotiv satış sonrası alanında faaliyet gösteren GroupAuto Türkiye, iş ortaklarının ticari hacimlerini geliştirmesine destek olma ve perakende müşteriye dönük servis zinciri kurma kararı doğrultusunda AutoGrouppe’yi satın aldı.

Türkiye çatısı altında otomotiv satış sonrası hizmet ağını genişletmeyi hedefleyen marka, AutoNetwork Car Service ismiyle bu yılın sonunda 120’nin üzerinde bayiye ulaşarak Türkiye’deki servis ağını genişletmeye hazırlanıyor.

Gerçekleştirilen satın alma ile AutoNetwork Car Service bayilerinin ihtiyacı olan eğitim, teknoloji, pazarlama ve doğru yedek parçaya en kısa sürede ulaşımı sağlanacak. Halihazırda 800 kişiye istihdam sağlayan marka, bayi sayısındaki artış ile yıl sonunda 2 binden fazla istihdama ulaşmayı planlıyor.

Hizmet noktasını 120’nin üzerine çıkaracak

Türkiye’nin en çok tercih edilen servis ağlarından biri olduklarını belirten AutoNetwork Car Service Genel Müdürü Barış Özkan, “50 bayimizde, TSE belgesine sahip, garantili, çağdaş teknolojiye uygun cihaz ve ekipmanlarla her marka araç için garantili ve uygun fiyatlı hizmet veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile global bir know-how’u Türkiye’ye getirdik ve bayilerimizin gerekli teknolojiye, eğitim, pazarlama ve yedek parçaya en uygun şartlar ile en kısa sürede ulaşmalarını sağladık. Sektördeki yerimizi sağlamlaştırdık ve gelecekteki yatırım hedeflerimizin temelini oluşturduk. Çözüm odaklı yaklaşımımız ve kaliteden ödün vermeyen bakış açımız ile her marka araç için garantili hizmet anlayışı ile büyümeye devam ediyoruz. Bu satın alma ile kısa sürede 120’nin üzerinde noktada hizmet vermeyi planlıyoruz. Böylece GroupAuto Türkiye iş ortaklarımıza ilave ciro ve yeni iş fırsatları da yaratmış olacağız. Sadece filo müşterilerine değil, perakende müşterilerimize de güven verecek şekilde, kaliteli ve garantili hizmeti, uygun fiyatlarımızla vermek temel amaçlarımızdan biri.” şeklinde konuştu.