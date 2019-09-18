Groupe Plastıvalore’nin Türkiye’deki üretim üssü Bursa oldu

18 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Yüzde 100 Fransız sermayeli olan ve otomotiv sektöründe plastik parça üretimi, montaj ve boyalı ürünler tedariki konusunda hizmetler sunan Groupe Plastivaloire’nin Bursa fabrikasındaki Tech-Day etkinliğine, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Günay ve Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy’un yanı sıra Groupe Plastivaloire CEO’su Patrick Findeling, Groupe Plastivaloire Satış Direktörü Nicolas Garreau da katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Groupe Plastivaloire CEO’su Patrick Findeling, “Groupe Plastivaloire Bursa Fabrikası, talepleri karşılayabilecek miktar ve kalitede parçaları üretecek insan kaynağı ve malzeme olanaklarına sahiptir” dedi.

Groupe Plastivaloire’nun dünya genelindeki ciro hedefleri hakkında da açıklamada bulunan Patrick Findeling, “2020’de 750 milyon Euro, 2025’de 1 milyar Euro ciro hedefliyoruz. Ayrıca büyümeyi de tüm dünyada müşterilerimizin üretim merkezlerine yakın yerlerde planlıyoruz. Türkiye özellikle otomotiv alanındaki birçok endüstriyel kuruluşuyla Grubumuz için önemli bir gelişme fırsatını temsil eden bir ülkedir” şeklinde konuştu.

“Yeni yatırımlar yapmaya hazırız”

Gelecek beş yıl boyunca Bursa fabrikasında ciro büyümesini sağlayacak yeni pazarların temelinin atılması için çalıştıklarına işaret eden Patrick Findeling, “Groupe Plastivaloire üretim araçlarını en modern donanımlarla geliştirmek için Türkiye’de yeni yatırımlar yapmaya da hazırdır” diye konuştu.

Organziasyonda, Groupe Plastivaloire Satış Direktörü Nicolas Garreau satışlar ve pazar hakimiyeti, Bursa Fabrika Müdürü Pascal Mann da Türkiye’deki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.