Grundfos'ta üst düzey üç atama

Üst yönetiminde global değişikliğe giden Grundfos, dört farklı müşteri segmentine özel hizmet sunmak üzere tüm birimlerini yeniden yapılandırdı. Organizasyon değişikliği doğrultusunda yapılan yeni atamalarla beraber Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölgesi yönetim merkezi Türkiye olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni yapılanma doğrultusunda, Türkiye ve Merkez Asya Bölge Direktörü Burak Gürkan, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölge Direktörü görevine getirildi. Gürkan, IMEA Bölgesindeki endüstri grubu ekiplerinin ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölgesi Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü görevine ise Işıl Aksoy atandı. Türkiye ve Merkez Asya bölgesinde devam eden sorumluluğuna ek olarak Orta Doğu, Hindistan ve Afrika bölgelerinin de sorumluluğunu alan Aksoy, toplam 81 ülkenin yer aldığı bölgede ekibiyle birlikte Grundfos Endüstri grubunun marka ve satış geliştirme stratejilerinin hayata geçirilmesinden sorumlu olacak.

Yapılanmayla birlikte şirketin İnsan Kaynakları Organizasyonu da Türkiye'den yönetilecek. Bölgenin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine 2013 yılından beri Grundfos'ta görev yapan Nilgün Atıcı getirildi.