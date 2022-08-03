Grundig, ilk konsept mağazasını Girne’de açtı

Avrupa’nın önde gelen ev elektroniği markası Grundig, dünyadaki ilk konsept mağazasını Girne’de açtı. Mağazanın açılış töreni KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Arçelik Alternatif Kanallar Satış Direktörü Erhan Akdoğan, Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ve Armar Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arar’ın yanı sıra, sanatçı Haluk Levent ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.



Girne’deki Grundig konsept mağazası iki pişirme alanında müşterilerine farklı bir deneyim vadediyor. 350 metrekare alana sahip konsept mağazada, Grundig’in elektronik, beyaz eşya, küçük ev aletleri kategorilerindeki geniş ürün yelpazesinin yanı sıra, teknolojiyi sanata dönüştüren tasarımlarıyla öne çıkan Leisure markası da tüketiciyle buluşuyor.



77 yıllık geçmişe sahip olan Grundig, konsept mağaza modelini, Girne’den başlayarak yaygınlaştıracak. 2007’de Arçelik çatısı altında faaliyete göstermeye başlayan Grundig Arçelik’in uluslararası premium markası olarak, Türkiye’nin de aralarında olduğu 65’ten fazla ülkede tüketicilerle buluşuyor.



Sürdürülebilirlik odaklı ürün ve teknolojiler geliştiren Grundig, ev elektroniği kategorisinde en geniş ürün yelpazesi sunan tek Avrupalı marka olma özelliğini taşıyor. Bugün OLED TV’den buzdolabına, kişisel bakım ürünlerinden, ses sistemlerine toplam 500'den fazla ürün sunan elektronik cihaz ve ev aletleri markası konumunda.