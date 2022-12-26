GSK 1.000 sokak hayvanına umut oldu

GSK Türkiye'nin Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde hayata geçirdiği "GSK ile Ataklar" projesinin üçüncü ayağında, Türkiye'nin 3 farklı ilinde toplam 1.000 sokak hayvanına mama ve barınak desteği sağlandı.

Şirket açıklamasına göre, GSK Türkiye, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) politikaları çerçevesinde, TOG iş birliğinde başlattığı projeyle GSK çalışanlarının ve toplumun sürdürülebilirlik bilincini artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında Türkiye'nin büyük şehirlerinde sıkça rastlanan düşük sürdürülebilirlik bilincinin uygulamalı bir yöntemle ele alınmasını hedefleyen etkinlikler İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere 3 ilde gerçekleştirildi.

1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası özelinde başlatılan GSK ile Ataklar projesinde ilk olarak artan çevre kirliliği ve kontrolsüz plastik atık kullanımına dikkati çekmek amacıyla şirket içinde bir ay boyunca toplanan atıklarla bir heykel yapıldı.

Aynı hafta içerisinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Toplum Gönüllüsü gençler ile düzenlenen atık toplama etkinlikleriyle ise toplamda 400 kilo atık toplandı. Ekmek, yemek ve organik atıkların yanı sıra toplanan plastik, cam, metal ve kağıt atıkları ile sera gazından ve enerjiden tasarruf edilirken, toplanan sigara izmaritleri ile suların kirlenmesi önlenmiş oldu.

Projenin 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde gerçekleştirilen sonuncu ayağında ise sokak hayvanlarına dikkati çekmek hedeflendi. İstanbul'da Silivri Canları Derneği, İzmir'de Hayvanlar İçin Projeler Derneği, Ankara'da ise Umutlu Patiler Derneği'nin desteğiyle yapılan çalışmalarla toplamda 1.000 sokak hayvanına 2 bin kiloluk mama yardımı yapıldı.

Bununla birlikte 3 büyük şehirde barınak temizliği ve onarımı faaliyetlerinde bulunan GSK çalışanları, Toplum Gönüllüleri ve destekçi dernekler, sokak hayvanlarına maddi ve manevi destek sağladı.

"Sahipsiz canlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmekten mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, şunları kaydetti:

"Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin kıymetli ortağı olan TOG ile güçlerimizi birleştirerek hayata geçirdiğimiz GSK ile Ataklar projemizin son ayağında sokak hayvanlarına destek olmak ve bu konuda farkındalık yaratmak istedik. GSK Türkiye olarak çevre ve sürdürülebilirlik konularına verdiğimiz önemin bir yansıması olan bu projemizi sokak hayvanlarına destek olarak tamamlamaktan ve sahipsiz canlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmekten mutluluk duyuyoruz. Başta proje paydaşımız TOG olmak üzere projede emeği geçen tüm GSK çalışanlarına, Toplum Gönüllüsü gençlere ve destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı da Türkiye'nin farklı şehirlerinden Toplum Gönüllüsü gençlerin ortak bir amaç etrafında bir araya gelerek gerçekleştirdiği "TOG ATAK" adı verdikleri projelere 20 yıldır devam ettiklerini belirterek, "Bu yıl GSK Türkiye iş birliğiyle bir ATAK projesini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Herkes için daha temiz bir doğa ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve toplumda hayvanseverlik bilincini aşılamak adına başlattığımız projeleri 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde sokak hayvanlarına destek olarak sonlandırdık. TOG olarak Türkiye'de var olan çevre bilincinin ve sokak hayvanlarına olan hassasiyetin artmasına yönelik çeşitli çalışmaların devam etmesini ümit ediyoruz. Projemizde emeği geçen tüm Toplum Gönüllüleri'ne ve GSK Türkiye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.