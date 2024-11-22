GSK Türkiye'den globale atama

GSK 'dan yapılan açıklamaya göre, Şirket'in Türkiye Medikal Direktörü Diyar Akkaynak, 1 Aralık itibarıyla GSK Belçika ve Lüksemburg Medikal Direktörü görevine atanacak. Yeni görevine başlamasıyla BeLux Yönetim Ekibi'nde yer alacak Akkaynak, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa Medikal Liderlik Ekibine dahil olacak.

Çalışanlarına uluslararası platformlarda kariyer yapma olanağı tanıyan GSK, global ve bölgesel liderlik pozisyonlarına atamalar gerçekleştiriyor. Akkaynak'ın Belçika ve Lüksemburg'daki yeni görevine atanması, GSK'nın sunduğu global kariyer fırsatlarının somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Son 3 yıl içinde GSK Türkiye'de 15'ten fazla çalışan, bölgesel ve küresel çapta farklı liderlik rollerine atandı.