GSK ve Vir Biotechnology, pandemiye karşı güçlerini birleştiriyor

22 Nisan 2020

GSK ve Vir Biotechnology, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 dahil olmak üzere tüm koronavirüs çeşitlerine karşı çözüm geliştirmek amacıyla ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştireceğini duyurdu. Bu iş birliği kapsmaında Vir Biotechnology’nin antikor platformu kullanılacak. GSK ise, organizmanın DNA’sında yer alan tüm genlerin diziliminin ortaya konmasına odaklanan genom bilimindeki deneyimi ve genin çeşitli kısımlarına ekleme, çıkarma ya da DNA dizilimininde değişim yapmalarına olanak tanıyan CRISPR ve yapay zeka teknolojilerini kullanacak.

Şirketler, aynı zamanda, koronavirüs aşılarına yönelik araştırmalar için uzmanlıklarını birleştirecek. Yapılacak iş birliği kapsamında önümüzdeki üç ila beş ay içinde faz 2 klinik çalışmaya hızla geçilmesi planlanıyor.

GSK, AR-GE Bilim Bölümü Başkanı Dr. Hal Barron; “Vir’in kusursuz antikor platformu çoklu patojenlerin tedavilerine yönelik antikor geliştirmede önemli başarılar sağladı ve AR-GE yaklaşımımızın immunoloji bilimine odaklanmasından dolayı yüksek ölçüde tamamlayıcı rol alacaktır. İki şirketin COVID-19’un yanı sıra diğer hastalıklara karşı çözüm geliştirmek için yeteneklerini ve tutkularını birleştirmelerinden büyük bir heyecan duyuyorum.” dedi.

Vir Biotechnology CEO’su Dr. George Scangos ise; “Koronavirüs pandemisini durdurmak için çoklu tedavi seçeneklerinin gerekli olacağı giderek daha çok netlik kazanıyor. Mevcut koronavirüs salgının son olmama olasılığı bilimsel yaklaşımımızı önemli ölçüde etkiliyor. Bu stratejinin uygulanmasında, bizimle benzer bir AR-GE stratejisine, köklü bir aşı deneyimine ve ilaçları dünya genelinde insanlara ulaştırma noktasında etkileyici bir küresel erişime sahip olan GSK ile güçlerimizi birleştirmekten mutluyuz.” dedi.

Ayrıca, Vir teknolojisine erişim elde etmek için GSK, Vir Biotechnology’ye, 250 milyon dolar tutarında öz sermaye yatırımı yapacak.