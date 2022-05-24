GSM teknik servisi ile başladı akıllı araç sistemi üreticisi oldu

ERAY ŞEN / ADANA

Şanlıurfa’da 24 yıl önce GSM teknik servisi olarak başladığı işini büyüterek akıllı araç teknolojileri alanında üretim yapan bir şirkete dönüştüren İbrahim Halil Takıl, tasarım ve yazılımları kendilerine ait ürünlerle dış pazara açıldı. Takıl, şu anda ciroda 5'te bir oranındaki ihracat payını 5'te üçe çıkarmayı hedeflediklerini, İtalyan partnerleri aracılığıyla dünyanın her tarafına ulaştıklarını söyledi.

Nitro Mekatronik Otomotiv Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Takıl, iş hayatında yükselişini DÜNYA’ya anlattı. Şanlıurfa’da 1998 yılında GSM teknik servisi ile başladığı iş hayatına Mersin’de 2003-2007 arasında Çin’den ithal ettiği araç test cihazlarını pazara sunarak devam ettiğini belirten Takıl, “Oto elektroniği alanı ile ilgili bir alana yönelmek istiyorduk. İthalata 2012 yılına kadar devam ettik, ardından üretim için adımlar attık. Arıza tespit cihazlarını projelendirmeye başladık. Projeyi hazırlayıp Çin’e gönderiyorduk, üretilen ürünleri alıp Türkiye pazarına satıyorduk. Bu süreçte üretim bandına da girerek büyüdük. Küçük bir dükkanda iki kişi ile çıktığımız yolda, şu anda beş şubemiz, 60 kişiye yakın ekibimiz var” dedi.

Son üç yıldır yazılım ve donanım alanında üretim yaptıklarını vurgulayan İbrahim Halil Takıl, “Akıllı araç sistemleri üretiyoruz. Projeyi kendimiz hazırlayıp ürünü ithal ettiğimiz yapılanma sürecinde, ithalatta sıkıntı yaşamaya başlayınca burada kadro kurduk. İçerisinde 14 mühendisin de yer aldığı bir ekiple akıllı araç teknolojileri üretimine geçtik. Aracın tüm verilerini telefonla yönetebilecek uygulama geliştirdik. Lansmanını birkaç ay içerisinde İstanbul Automechanika Fuarı’nda yapacağız” bilgisini verdi.

Ayrıca İtalya’dan ithal ettikleri bazı ürünlerin üretimine başladıklarını aktaran Takıl, “Bunlar da araçlardaki yedek parçaların beyinleri diyebileceğimiz kartları ve kontrol ünitelerinden oluşuyor. İtalya’daki müşterimizden 3 bin adet sipariş aldık. Ürünlerini aldığımız ve temsilciliğini yaptığımız İtalyan firmaya farklı bir üründe tedarikçi olduk” diye konuştu.

“Tasarım ve yazılımlar yüzde 100 bize ait”

Ürünlerinin tasarım ve yazılımlarının yüzde 100 kendilerine ait olduğuna dikkat çeken İbrahim Halil Takıl, “Yerli malı ariza tespit cihazının Türkiye’de ilk üreticisiyiz. Sektörün globaldeki 16 büyük firmasının hepsinin Türkiye distribütörüyüz” dedi.

Takıl, üzerinde çalıştıkları diğer bazı ürünler hakkında da şu bilgileri verdi: “Kendi üretimimiz olan ve ihracatını yaptığımız bazı ürünler var. İlk büyük çalışmamız diyebileceğimiz ECU test cihazımız bunlardan biri. Araç olmadan, araç beynini bu cihazımıza bağlayıp test edebiliyoruz. Ayrıca oto yakıtlarında partikül temizleyici DPF cihazımız var. Avrupa Birliği’nin standartları çerçevesinde dizel yakıtın emisyonunu düşürmeye yönelik bir ürün. Bu filtreler zamanla doluyor ve yenisi çok pahalı, biz bu filtreleri yıkayan bir makine ürettik. Avrupa’ya en fazla ihracatını yaptığımız ürün bu.”

“Otomotive sunduğumuz hizmeti diğer alanlara taşımak istiyoruz”

İhracatı artırmayı hedeflediklerini dile getiren İbrahim Halil Takıl, “Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan ihracat yapıyoruz ancak İtalyan partnerimiz aracılığıyla ürünlerimiz dünyanın her yerine ulaşıyor” dedi. Çukurova Teknokent’teki tasarım birimlerinin, çeşitli alanlara yönelik yazılımlar geliştirdiğini kaydeden Takıl, “Teknoloji şirketiyiz. İklimlendirme, sera, fabrika, insan, şirket yönetimleri gibi alanlarda yazılımlar, mobil aplikasyonlar üretmeyi hedefliyoruz. Otomotivde sunduğumuz hizmetleri, endüstride diğer alanlara taşımayı düşünüyoruz. Merkez Adana olmak üzere Maslak, İkitelli, İzmir, Ankara ve Şanlıurfa olmak üzere beş şubemiz ve farklı illerde franchising verdiğimiz 10’a yakın şube var, bunu 81 ile genişletmek istiyoruz” şeklinde konuştu.